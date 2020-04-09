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05:01 (мск), источник: ТАСС

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия согласна сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэнерго России. На такой шаг РФ может произойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», — сказал собеседник агентства и добавил, что этот объем сокращения может быть привязан к уровню первого квартала 2020 года.

Ранее о возможности снижения Россией добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года (11,3 млн барр. в сутки) писала газета «РБК» со ссылкой на свои источники. По их информации, в сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн барр. в сутки.

Участники ОПЕК+ и нефтедобывающие страны должны 9 апреля в режиме видеоконференции начать переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти. Президент России Владимир Путин говорил ранее, что страна готова пойти на сокращение добычи, но только при участии других игроков рынка, в частности США.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось 31 марта 2020 года. Причиной стали разногласия между Россией и Саудовской Аравией об условиях его продления после марта. Выход из соглашения послужил поводом для роста добычи в странах ОПЕК, что наложилось на беспроцентное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Цена нефти на сочетании этих факторов впервые за 20 лет опускалась до $22 за баррель. К концу марта партнеры решили возобновить консультации и привлечь к совместным действиям и других производителей из стран G20.

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