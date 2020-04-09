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10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19

Правительство решило расширить круг лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Теперь это смогут делать все частные и государственные лаборатории по всей стране. Но, как выясняется, на практике заметного расширения доступа россиян к тестам не произойдет, особенно в отдаленных регионах.

Коронавирус COVID-19
10:50 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человек
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 484 811 +54 670
Скончалось88 538 +6 419
Выздоровело329 876 +28 746
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проблема в том, что у крупных медицинских сетей ограниченная география работы: в большинстве городов они только берут анализы, а на исследование отправляют, в частности, в Москву или Санкт-Петербург. Такая практика не устраивает Роспотребнадзор: ведомство, опасаясь нарушения правил безопасности, запрещает вывоз биоматериала за пределы того региона, где он был взят.

8 апреля Михаил Мишустин разрешил всем лабораториям проводить тестирование на коронавирус. Для этого, как пояснили «Ъ» в Роспотребнадзоре, организациям необходимо лишь подать уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии ведомства.

Принципиальным является соблюдение правил биобезопасности, а также обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. Сейчас, по данным ведомства, тестирование на коронавирус могут проводить более 20 частных лабораторий и около 200 государственных организаций в разных регионах России. Кроме того, исследованиями занимаются лаборатории Роспотребнадзора во всех регионах.

В то же время решение правительства не отменяет ограничений Роспотребнадзора на вывоз биоматериала за пределы того региона, где он был взят, отмечает заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина.

О том, что ведомство ввело такой запрет, сообщила в среду «Медуза». По данным издания, 26 марта «Хеликс» начала забор биоматериала для выявления коронавируса сразу в ряде регионов. Но в начале апреля компания была вынуждена прекратить это делать, так как для проведения самого исследования ей нужно было транспортировать биоматериал в свои лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. С аналогичной ситуацией столкнулись и в «Гемотесте», сообщили там «Ъ».

Ограничения Роспотребнадзора связаны с тем, что не все компании обеспечивают необходимый уровень безопасности при перевозке биоматериала в другие регионы, пояснили «Ъ» в ведомстве.

Там отметили, что решение принято в начале апреля, после того как некоторые компании начали доставлять биоматериал в свои лаборатории курьерами, не соблюдая необходимые требования. Анонсированное Михаилом Мишустиным решение правительства дает возможность проводить исследования на коронавирус всем организациям, но только в пределах одного субъекта РФ. Ограничения, пояснили в Роспотребнадзоре, будут сняты, когда будет уверенность, что безопасность будет соблюдаться. Как именно добиться этого, в ведомстве не пояснили.

Мария Котова

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