Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19

Проблема в том, что у крупных медицинских сетей ограниченная география работы: в большинстве городов они только берут анализы, а на исследование отправляют, в частности, в Москву или
8 апреля Михаил Мишустин разрешил всем лабораториям проводить тестирование на коронавирус. Для этого, как пояснили «Ъ» в Роспотребнадзоре, организациям необходимо лишь подать уведомление на
Принципиальным является соблюдение правил биобезопасности, а также обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. Сейчас, по данным ведомства, тестирование на коронавирус могут проводить более 20 частных лабораторий и около 200 государственных организаций в разных регионах России. Кроме того, исследованиями занимаются лаборатории Роспотребнадзора во всех регионах.
О том, что ведомство ввело такой запрет, сообщила в среду «Медуза». По данным издания, 26 марта «Хеликс» начала забор биоматериала для выявления коронавируса сразу в ряде регионов. Но в начале апреля компания была вынуждена прекратить это делать, так как для проведения самого исследования ей нужно было транспортировать биоматериал в свои лаборатории в Москве и
Там отметили, что решение принято в начале апреля, после того как некоторые компании начали доставлять биоматериал в свои лаборатории курьерами, не соблюдая необходимые требования. Анонсированное Михаилом Мишустиным решение правительства дает возможность проводить исследования на коронавирус всем организациям, но только в пределах одного субъекта РФ. Ограничения, пояснили в Роспотребнадзоре, будут сняты, когда будет уверенность, что безопасность будет соблюдаться. Как именно добиться этого, в ведомстве не пояснили.
Мария Котова