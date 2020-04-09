«Мы не можем взять ни одного заказа»

Как они выходят из ситуации — в материале «Известий».
Сейчас в перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер вошли 22 отрасли в девяти направлениях. Это авиа- и автоперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общепит, культура, развлечения и досуг, физкультура и спорт, конференции и выставки, бытовые услуги населению, а также дополнительное образование. Им правительство уделит особое внимание.
Строго говоря, меры поддержки ввели для всех отраслей бизнеса, которые оказались в трудном положении. Они могут получить беспроцентный кредит на зарплату, платить не 30%, а 15% страховых взносов за работников (при условии, что жалованье больше МРОТа), кроме того, им помогут отсрочить арендные платежи.
Но для отраслей вне списка не действуют три меры: кредитные и налоговые каникулы и отсрочка страховых взносов.
Многие бизнесы, не попавшие в перечень, столкнулись с серьезными трудностями
К таким отраслям относятся, к примеру, многие розничные магазины, ателье, шоурумы, салоны, мастерские и проч.
Выход из положения ищут магазины одежды — у них сезонный товар. Президент Союза русских байеров, предприниматель Елена Бугранова рассказала «Известиям», что после карантина большинству бутиков, вероятно, придется сразу устроить распродажи.
— Дело в том, что коллекцию обычно заказывают за полгода. Например, сейчас закуплена коллекция весна/лето-2020, а заказана осень/зима-2020. При заказе оплачивается 30%, остальные 70% — уже перед получением. Чтобы выкупить партию, нужны оборотные средства, которых у магазинов сейчас нет. Скорее всего, после карантина они захотят как можно скорее всё распродать. О прибыли вообще речи нет, сейчас главное — хоть
По ее словам, союз проводит вебинары и прямые эфиры, чтобы обучить владельцев и персонал магазинов
Спрос очень сильно упал. Люди в основном сидят в панике и не знают, что делать — им не до покупок.
Предприниматель добавила, что магазины чаще всего арендуют помещения у частников и далеко не все арендодатели готовы войти в положение.
— Даже если арендодатели делают скидки, всё равно платить приходится довольно много. И персонал не можем ни уволить, ни отправить в отпуск за свой счет. Все налоги и кредиты на плечах бизнесменов. Так как кризис длится не первый год, подушки безопасности практически ни у кого нет. Велика вероятность, что в ближайшие три месяца бизнес не выдержит и многим придется закрыться. Мелким предпринимателям особенно тяжело, — отметила президент Союза русских байеров.
Многим отраслям бизнеса нужен прямой контакт с клиентом, а также дополнительные действия: подборки, замеры, примерки
Михаил владеет шоурумами интерьерных тканей в Краснодаре, Ставрополе и
— Мы просто не работаем, а нужно платить аренду, налоги и зарплаты. Наши клиенты не открываются, потому что им пока запрещено. Да и открывать некому — людей нет. У нас тоже сезонная работа. По сути, для продажи интерьерных тканей в году бывает два удачных периода — Новый год и весна, когда люди меняют и моют окна, стирают шторы, покупают гардины и прочее. Соответственно, сейчас работать не можем. Из регионов звонят и спрашивают: как быть, что делать дальше? Я не знаю, — отметил он в беседе с «Известиями».
По словам Михаила, его бизнес сложно перевести в онлайн, разве что отчасти.
— Максимум, что коллеги пытаются сделать, — наладить доставку через интернет. Но наш продукт надо видеть вживую, трогать руками и представлять, как это будет выглядеть. Сейчас в тренде сложные оттенки, тональности. Может быть 32 оттенка белого и не все впишутся в интерьер. Если ткань для одежды еще можно на себя накинуть и отправить фотографию, то с интерьером сложнее — это образ комнаты, обои, расположение окон, мебели, цвет мебели и так далее — всё нужно смотреть на месте, — объяснил предприниматель.
Самое неприятное, по его словам, неизвестность:
Непонятно, чему верить, где можно шагнуть, а где нельзя. Одни источники пишут одно, другие другое. А выживать
как-тонужно: дети, родственники, родители, близкие.
Его коллега Наталья из
— Чтобы получить заказ, мы должны выехать на объект на замеры, подобрать ткани, показать их живьем клиенту, выехать снова на объект с этими тканями, посмотреть при разном освещении, заключить договор. Дальше шьем, но перед этим нужно еще смонтировать карнизы для штор, а без монтажника они никак сами на потолке не окажутся. По сути, мы не можем брать ни одного нового заказа, потому что не можем выехать к клиентам, — рассказала предприниматель.
Наталье нужно платить за аренду салона, аренду швейного производства, а также выдавать зарплату. Самоизоляция не считается
Даже по тем заказам, которые уже были в разработке, мы несем риски, потому что Москва, к примеру, практически ничего не отгружает — мы даже не можем получить материалы. Если попадется
какой-нибудьневменяемый клиент, то будем вынуждены еще и неустойку платить за срывы сроков. Круг замкнулся со всех сторон.
В затруднительном положении оказалась и Нурия из Самары, владеющая вместе с мужем магазином окон. В ее бизнесе тоже нужно выезжать на дом к клиенту, чтобы сделать замеры. С началом ограничительных мер предприниматель сама перестала брать заявки — не столько
Люди перестали звонить, писать в интернете. Если раньше было по 10−15 звонков в день, то сейчас все приутихли, сидят дома, ждут. Разве что один
какой-точеловек позвонит поинтересуется. Ребята-работникиспрашивают: что будем делать? А как работать? Заводы — поставщики материалов тоже встали.
По словам Нурии, у них с мужем есть накопления, но насколько их хватит, она не знает.
— Всё затягивается как минимум на месяц. Полная неразбериха. И ведь никто ничего не возместит таким предпринимателям, как мы, и рабочим государство платить не будет, а их надо придержать. А сделать мы ничего не можем, — добавила она.
Ирина из
— Вся страна в такой ситуации, весь мир. Что ж мне теперь сказать, чтобы пришли и помогли мне? Вопрос сложный и спорый, но каждый день принимаются новые разумные решения. Это новый для всех опыт, не только мы, но и правительство, государство впервые столкнулись с такой масштабной проблемой. Идеально быть не может. На мой взгляд, вполне логично поддержать отрасли, которые несут колоссальные убытки, те же аэропорты. Не просить же: давайте поможем бутикам, а аэропорт потом? Но это первый список [наиболее пострадавших отраслей], думаю, за ним последует и второй, — отметила она.
Бизнес Ирины тоже простаивает, но она, как и многие, пытается выйти в онлайн.
— Мои сотрудники работают дистанционно, мы налаживаем новую форму работы, но в нашей сфере это очень сложно. Мы теперь напоминаем обычный
Правительство продолжает обсуждать новые меры поддержки населения и бизнеса. Новости о тех или иных решениях появляются почти каждый день. Предприниматели пытаются выкарабкаться самостоятельно — не заработать, но хотя бы выдать зарплаты и расплатиться за аренду. Расставаться с сотрудниками не стремятся: не только
Айгуль Хабибуллина