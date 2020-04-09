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08:43 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Саудовская Аравия начала скупать акции европейских нефтегазовых компаний

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы, пользуясь снижением их котировок в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

Источник: AP 2020

По их данным, Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние недели приобрел пакеты акций норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 млрд. PIF с 30 марта по 6 апреля купил приблизительно 14,5 млн акций Equinor, став 12-м по величине акционером этого предприятия, мажоритарная доля в котором принадлежит государству (Норвегии). Источники газеты не называют, сколько акций других трех европейских компаний скупил саудовский фонд.

В публикации обращается, что акции Equinor потеряли в цене 23% с начала текущего года. Ценные бумаги Royal Dutch Shell, Total и Eni обесценились на 35%, 31% и 33% соответственно. Баррель нефти марки Brent подешевел в этом году на 52%, отмечает газета.

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Ее источники утверждают, что Суверенный фонд Саудовской Аравии продолжит скупку ценных бумаг таких компаний при благоприятных для Эр-Рияда условиях. «PIF снова активизируется на [фондовом] рынке. Меня не удивит, если схожие сделки произойдут в дальнейшем», — утверждал один источник, который издание представляет официальным лицом Саудовской Аравии.

С точки зрения The Wall Street Journal, речь идет об отходе от провозглашенного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманам курса на диверсификацию экономики королевства за счет снижения ее зависимости от углеводородного сырья. Такой курс подразумевал отказ от вхождения в акционерный капитал частных предприятий, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти и природного газа. С другой стороны, как пишет газета, дефицит бюджета королевства, как ожидается, увеличится из-за сокращения поступлений от продажи черного золота и наращивания расходов, призванных стимулировать экономику и купировать последствия пандемии коронавируса.

Газета американских деловых кругов упоминает, что страны ОПЕК+ в четверг возобновят переговоры по рынку нефти после провальной встречи в Вене в начале марта. The Wall Street Journal не пытается увязать свои сведения с возобновлением переговоров ОПЕК+. Картель пригласил к участию во встрече в формате видеоконференции 36 добывающих стран.

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