WSJ: Саудовская Аравия начала скупать акции европейских нефтегазовых компаний

08:43 (мск), источник: ТАСС
По их данным, Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние недели приобрел пакеты акций норвежской Equinor,
В публикации обращается, что акции Equinor потеряли в цене 23% с начала текущего года. Ценные бумаги Royal Dutch Shell, Total и Eni обесценились на 35%, 31% и 33% соответственно. Баррель нефти марки Brent подешевел в этом году на 52%, отмечает газета.
Ее источники утверждают, что Суверенный фонд Саудовской Аравии продолжит скупку ценных бумаг таких компаний при благоприятных для
С точки зрения The Wall Street Journal, речь идет об отходе от провозглашенного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманам курса на диверсификацию экономики королевства за счет снижения ее зависимости от углеводородного сырья. Такой курс подразумевал отказ от вхождения в акционерный капитал частных предприятий, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти и природного газа. С другой стороны, как пишет газета, дефицит бюджета королевства, как ожидается, увеличится
Газета американских деловых кругов упоминает, что страны ОПЕК+ в четверг возобновят переговоры по рынку нефти после провальной встречи в Вене в начале марта. The Wall Street Journal не пытается увязать свои сведения с возобновлением переговоров ОПЕК+. Картель пригласил к участию во встрече в формате видеоконференции 36 добывающих стран.