Экономисты оценили ущерб мировой экономике из-за коронавируса

Как пишет агентство, с таким предупреждением финансовые холдинги выступили в то время, как «мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов на фоне того, как вирус вынудил правительства потребовать закрытия предприятий и того, чтобы люди оставались дома».
По мнению экономистов, спад хоть и будет краткосрочным, экономикам государств потребуется время на то, чтобы вернуться на прежний уровень.
Так, экономист Citigroup Кэтрин Манн ожидает, что ущерб мировой экономике от коронавируса составит порядка $5 трлн.
По мнению экономистов из JPMorgan Chase & Co., ущерб мировой экономике составит $5,5 трлн к концу 2021 года, при этом только ущерб странам с развитой экономикой будет сравним по масштабам с теми, которые были в периоды рецессий 2008−2009 годов и 1974−1975 годов.
По оценке Morgan Stanley, несмотря на агрессивные ответные меры, экономика развитых стран сможет вернуться на прежний уровень не раньше III квартала 2021 года.
В Deutsche Bank прогнозируют, что к концу 2021 года экономики США и ЕС недополучат $1 трлн от ранее прогнозируемого показателя.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.