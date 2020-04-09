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09:09 (мск), источник: RNS

Экономисты оценили ущерб мировой экономике из-за коронавируса

Ущерб, который пандемия коронавируса нанесет мировой экономике в ближайшие два года, может превысить $5 трлн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экономистов крупнейших финансовых холдингов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 484 811 +54 670
Скончалось88 538 +6 419
Выздоровело329 876 +28 746
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 09.04
Источник: AP 2020

Как пишет агентство, с таким предупреждением финансовые холдинги выступили в то время, как «мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов на фоне того, как вирус вынудил правительства потребовать закрытия предприятий и того, чтобы люди оставались дома».

По мнению экономистов, спад хоть и будет краткосрочным, экономикам государств потребуется время на то, чтобы вернуться на прежний уровень.

Так, экономист Citigroup Кэтрин Манн ожидает, что ущерб мировой экономике от коронавируса составит порядка $5 трлн.

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По мнению экономистов из JPMorgan Chase & Co., ущерб мировой экономике составит $5,5 трлн к концу 2021 года, при этом только ущерб странам с развитой экономикой будет сравним по масштабам с теми, которые были в периоды рецессий 2008−2009 годов и 1974−1975 годов.

По оценке Morgan Stanley, несмотря на агрессивные ответные меры, экономика развитых стран сможет вернуться на прежний уровень не раньше III квартала 2021 года.

В Deutsche Bank прогнозируют, что к концу 2021 года экономики США и ЕС недополучат $1 трлн от ранее прогнозируемого показателя.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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