Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса

В частности, аудитор указывает, что сейчас необходимо значительно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых россиян.
Если говорить о малом бизнесе в РФ, то, к сожалению, снижение налоговых ставок или мораторий на них не исключат потерь.
Самым большим риском для малого бизнеса Шилков назвал отношения с арендодателями. Чтобы соблюсти интересы всех сторон, Счетная палата предлагает установить арендную плату в виде процента от оборота предприятия.
Ранее стало известно, что падение ВВП России по итогам текущего года