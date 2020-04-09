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12:11 (мск), источник: ТАСС

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/ — Объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг примерно 232,3 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 8 апреля в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на сумму 13,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

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Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 7 апреля, составлял 13,4 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг примерно 232,3 млрд рублей.

Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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