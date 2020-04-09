Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

12:26 (мск), источник: Lenta.Ru
В частности, глава правительства выступил за ограничение цен на лекарства, еду и другие товары первой необходимости, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее в апреле исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил об угрозе роста цен на продукты на 5−20 процентов. По его словам, повышение коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что эти опасения беспочвенны.
За последние сутки в России зафиксировано более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 в стране инфицированы более 10 тысяч человек. За все время умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.