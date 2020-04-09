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12:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты. Об этом сообщает РБК.

Источник: РИА "Новости"

В частности, глава правительства выступил за ограничение цен на лекарства, еду и другие товары первой необходимости, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Также Мишустин поддержал идею о поддержке бизнеса, введение налоговых каникул и отсрочку уплаты арендных платежей.

Ранее в апреле исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил об угрозе роста цен на продукты на 5−20 процентов. По его словам, повышение коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что эти опасения беспочвенны.

За последние сутки в России зафиксировано более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом. В общей сложности COVID-19 в стране инфицированы более 10 тысяч человек. За все время умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.

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