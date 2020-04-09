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15:55 (мск), источник: Известия

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 502 618 +55 152
Скончалось89 915 +6 444
Выздоровело339 775 +31 560
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 09.04
Источник: Reuters
Сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди.
Кристалина Георгиева
директор-распорядитель МВФ

Трансляция выступления финансиста идет на странице в Twitter МВФ.

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По словам Георгиевой, мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса. Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным, добавила она.

«Еще три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160 странах-членах. Сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что в более чем 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения», — сказала директор МВФ. По ее мнению, пострадают все страны, независимо от уровня развития экономики.

В связи с распространением коронавируса без работы могут остаться миллиарды людей по всему миру, накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда.

В основном это затронет сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, различных производств и розничной торговли.

3 апреля Георгиева рассказала, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась. По ее словам, сейчас рецессия хуже, чем во время кризиса 2008−2009 годов.

По данным Worldometer на 9 апреля, в мире число заразившихся достигло 1,532 млн, вылечились более 337 тыс. пациентов, умерли более 89 тыс. человек.

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