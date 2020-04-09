МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди.
Трансляция выступления финансиста идет на странице в Twitter МВФ.
По словам Георгиевой, мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса. Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным, добавила она.
«Еще три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160
В связи с распространением коронавируса без работы могут остаться миллиарды людей по всему миру, накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда.
3 апреля Георгиева рассказала, что
По данным Worldometer на 9 апреля, в мире число заразившихся достигло 1,532 млн, вылечились более 337 тыс. пациентов, умерли более 89 тыс. человек.