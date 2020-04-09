Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
13Покидая Ухань
16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия предложила России снизить цену на газ

Белоруссия предложила России рассмотреть вопрос о снижении цены на газ для республики на текущий год, сообщил глава белорусского минэнерго Виктор Каранкевич.

Источник: Reuters

Он отметил, что сейчас прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе и на природный газ.

«В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО “Газпром” вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — сказал Каранкевич в парламенте (цитата по «БелТА»).

Он сообщил, что в качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.

Условия реализации этого механизма, по его словам, будут рассмотрены на предстоящих переговорах с Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять $40−45 за 1 тыс. куб. м с учетом логистики, а не $127, как сейчас. До этого господин Лукашенко обсуждал цены на природный газ из России вопрос с премьером Армении Никол Пашинян.

Справка
Нефтеномика. Шесть наивных вопросов о сырьевых отношениях РФ и Белоруссии

Рассказываем о нефтяных связях Москвы и Минска.

Читайте также
 Названы регионы РФ, куда не добрался коронавирус
Замминистра выгнали из «Единой России» за хамство
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
В Москвы за нарушение самоизоляции оштрафованы первые жители
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 10 тысяч
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
Кремль объяснил появление печенегов и половцев в речи Путина
Здоровье
Как другие страны борются с коронавирусом Реагировать быстро, долго раздумывать, воздерживаться от действий — что лучше?
Hi-Tech
Назван прибор, которым нельзя пользоваться (чтобы не заразиться) Очистители воздуха не помогают от коронавируса внутри помещений
Авто
Как автокомпании борются с коронавирусом Способы очень разные: кто-то выделяет врачам машины, а кто-то шьет маски вместо роскошных интерьеров
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Чернышев признался, что ждет Настю Заворотнюк
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Находка недели: где купить стильные защитные маски 11 бюджетных и не очень моделей, которые можно заказать онлайн.
Новости партнеров
Россиян обяжут менять паспорта
Информация о Курилах, которую знали единицы. Но больше не скрывают
Старинные отели, в которых есть изюминка
Астрологи вычислили сроки окончания пандемии коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь