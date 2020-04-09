16:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Белоруссия предложила России снизить цену на газ
Белоруссия предложила России рассмотреть вопрос о снижении цены на газ для республики на текущий год, сообщил глава белорусского минэнерго Виктор Каранкевич.
Он отметил, что сейчас прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе и на природный газ.
«В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО “Газпром” вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — сказал Каранкевич в парламенте (цитата по «БелТА»).
Он сообщил, что в качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять $40−45 за 1 тыс. куб. м с учетом логистики, а не $127, как сейчас. До этого господин Лукашенко обсуждал цены на природный газ из России вопрос с премьером Армении Никол Пашинян.