Reuters узнал позицию Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти в рамках обсуждаемого соглашения с другими нефтедобывающими странами на 4 млн баррелей в сутки от уровня, достигнутого в апреле 2020 года (12,3 млн баррелей в сутки), сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.
«Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 млн баррелей в сутки, но только с рекордного уровня в 12,3 млн баррелей в сутки, достигнутого в апреле», — говорится в публикации.
Ранее Минэнерго РФ сообщило, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках обсуждаемого соглашения с другими нефтедобывающими странами на 14%, или на 1,6 млн баррелей в сутки, от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, передавал ТАСС.
Как сообщалось ранее, 2 апреля Саудовская Аравия призвала провести срочную встречу стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвовавших в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+). Королевство также призвало принять участие во встрече другие нефтедобывающие государства. Встреча запланирована на 9 апреля.
6 марта 2020 года в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+). Страны ОПЕК+ не договорились о продлении соглашения после марта 2020 года. Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет.
Цена на нефть марки Brent 9 марта опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года. 18 марта цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года. 30 марта цена на нефть Brent впервые с апреля 2002 года опустилась ниже $22 за баррель.