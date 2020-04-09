Власти помогут кинотеатрам и стоматологам

Кинотеатральный бизнес и стоматология могут пополнить список отраслей, пострадавших в наибольшей степени в текущих экономических условиях. С таким предложением выступил Минэкономразвития. Кинотеатры начали терять аудиторию еще в середине марта, поскольку
О предложении ввести кинотеатральный бизнес и стоматологию в перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях нынешнего кризиса, говорится в письме главы Минэкономики Максима Решетникова премьеру Михаилу Мишустину (копия есть у «Ъ»).
Прием стоматологами также был массово приостановлен
Еще в марте Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), куда входит множество региональных игроков, объединенная сеть «Формула кино», «Синема парк» и «Кино Окко», «Каро» и другие сети, просила поддержки у Михаила Мишустина. Массово кинотеатры начали закрывать 21 марта. Но еще до этого они столкнулись падением аудитории
«Пока мы исходим из того, что если вся история продлится до конца апреля, то по итогам года мы потеряем примерно 10−12 млрд руб. (это кассовые сборы) соответственно доходов кинотеатров», — заявлял Березин «Интерфаксу».
Олег Березин оценивает потери кинотеатров в 40 млрд руб. в этом году: 20 млрд руб. кассовых сборов и столько же — от сопутствующих услуг (продажа попкорна и напитков). Эти оценки он приводит, ориентируясь на предполагаемое открытие кинотеатров летом. До тех пор им нечего будет показывать: репертуара нет, поскольку студии перенесли премьеры. «Американские кинотеатры планируют открыться в середине июня, и до открытия американского и китайского рынка крупных премьер не будет», — пояснил он.
Рынок стоматологических услуг тоже имеет большие обороты, которые, очевидно, снижаются на фоне вынужденной самоизоляции россиян.
По данным BusinesStat, только в 2018 году рынок стоматологических услуг вырос на 6,4% год к году, до 696,2 млрд руб. По подсчетам аналитиков, в 2019 году объем стоматологического рынка в натуральном выражении составил 271,1 млн приемов. Из них 68,9% (186,7 млн приемов) пришлось на услуги, оказываемые в рамках ОМС. Доля коммерческой стоматологии в натуральном выражении в 2019 году составила 31,1%, или 84,4 млн приемов.
Халиль Аминов, Анна Афанасьева