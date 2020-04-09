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18:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти помогут кинотеатрам и стоматологам

Минэкономики расширяет список нуждающихся в господдержке.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:00 MSK, 09.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Кинотеатральный бизнес и стоматология могут пополнить список отраслей, пострадавших в наибольшей степени в текущих экономических условиях. С таким предложением выступил Минэкономразвития. Кинотеатры начали терять аудиторию еще в середине марта, поскольку из-за распространения COVID-19 были перенесены премьеры большинства картин. Стоматологические клиники, чей совокупный оборот превышает 690 млрд руб., были закрыты в первые же дни вынужденной самоизоляции россиян: власти опасались, что там тоже можно инфицироваться.

О предложении ввести кинотеатральный бизнес и стоматологию в перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях нынешнего кризиса, говорится в письме главы Минэкономики Максима Решетникова премьеру Михаилу Мишустину (копия есть у «Ъ»).

«Сфера кинопоказа несет существенные потери в связи с падением сборов кинотеатров, вызванных сокращением зрителей, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов, приостановкой работы кинотеатров из-за карантинных мер», — говорится в письме министра.

Прием стоматологами также был массово приостановлен из-за карантинных мер, из-за чего отрасль уже фиксирует серьезные финансовые потери. Кроме того, стоматологическим клиникам необходимо дать возможность принимать пациентов и во время объявленного во многих регионах страны режима повышенной готовности на фоне пандемии COVID-19.

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Еще в марте Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), куда входит множество региональных игроков, объединенная сеть «Формула кино», «Синема парк» и «Кино Окко», «Каро» и другие сети, просила поддержки у Михаила Мишустина. Массово кинотеатры начали закрывать 21 марта. Но еще до этого они столкнулись падением аудитории из-за отсутствия премьер. При этом кинотеатры продолжали платить арендную плату по договорам с арендодателями, зарплату и налоги. АВК просила снижения налогов, уменьшения коммунальных платежей и льгот по кредитам. Тогда же объединенная киносеть уведомила кинопрокатчиков о том, что будет им платить «по остаточному принципу» из-за эпидемии и карантинных мер. Глава АВК Олег Березин ранее говорил «Ъ», что кинотеатры рассчитывают на включение в перечень пострадавших секторов экономики.

Последний уикенд перед закрытием стал для кинотеатров худшим за десять лет, на сеансах было на 70% меньше аудитории.

«Пока мы исходим из того, что если вся история продлится до конца апреля, то по итогам года мы потеряем примерно 10−12 млрд руб. (это кассовые сборы) соответственно доходов кинотеатров», — заявлял Березин «Интерфаксу».

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Олег Березин оценивает потери кинотеатров в 40 млрд руб. в этом году: 20 млрд руб. кассовых сборов и столько же — от сопутствующих услуг (продажа попкорна и напитков). Эти оценки он приводит, ориентируясь на предполагаемое открытие кинотеатров летом. До тех пор им нечего будет показывать: репертуара нет, поскольку студии перенесли премьеры. «Американские кинотеатры планируют открыться в середине июня, и до открытия американского и китайского рынка крупных премьер не будет», — пояснил он.

Рынок стоматологических услуг тоже имеет большие обороты, которые, очевидно, снижаются на фоне вынужденной самоизоляции россиян.

По данным BusinesStat, только в 2018 году рынок стоматологических услуг вырос на 6,4% год к году, до 696,2 млрд руб. По подсчетам аналитиков, в 2019 году объем стоматологического рынка в натуральном выражении составил 271,1 млн приемов. Из них 68,9% (186,7 млн приемов) пришлось на услуги, оказываемые в рамках ОМС. Доля коммерческой стоматологии в натуральном выражении в 2019 году составила 31,1%, или 84,4 млн приемов.

Халиль Аминов, Анна Афанасьева

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