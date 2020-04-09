17:50 (мск), источник: ТАСС
Курс доллара опустился ниже 73 рублей. Евро — до 79,92 рубля
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/ — Индекс Мосбиржи достиг отметки 2709,44 пункта.
Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля. В свою очередь, курс евро снизился на 1,7% и находился на отметке 79,92 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:33 мск.
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта текущего года.
Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 1,47% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки 2709,44 пункта. В последний раз на этом уровне индекс находился 6 марта.