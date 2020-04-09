Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
22«Розовое суперлуние» 2020
20:32 (мск), источник: ТАСС

Министры ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/ — Источник ТАСС отметил, что переговоры продолжаются.

Источник: Reuters

Министры ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки сроком на два месяца — май-июнь, но в последующие месяцы ограничения сохранятся, только в меньшем объеме. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

План такой, что 10 млн баррелей — это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до 6 млн баррелей в сутки.
источник ТАСС, участвующий в переговорах

Собеседник агентства отметил, что переговоры продолжаются.

Справка
Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Коронавирус COVID-19: главные события 9 апреля
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
В Москве за нарушение самоизоляции оштрафованы первые жители
Выступление Путина подарило новые мемы про печенегов и половцев
Жители Индии впервые за 30 лет смогли увидеть Гималаи
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 10 тысяч
Здоровье
Как другие страны борются с коронавирусом Реагировать быстро, долго раздумывать, воздерживаться от действий — что лучше?
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Авто
Как автокомпании борются с коронавирусом Способы очень разные: кто-то выделяет врачам машины, а кто-то шьет маски вместо роскошных интерьеров
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
Какой симптом проявляется у большинства пациентов с коронавирусом
Путин ответил пошутившему в его адрес Галкину
Кем заменят Екатерину Андрееву
Животные, которые обожают спорт: забавные фото
Дети
Марина Кравец стала мамой в первый раз У телезвезды родилась дочь
Леди
Находка недели: где купить стильные защитные маски 11 бюджетных и не очень моделей, которые можно заказать онлайн.
Новости партнеров
Информация о Курилах, которую знали единицы. Но больше не скрывают
Старинные отели, в которых есть изюминка
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Что получат пенсионеры в апреле вместе с пенсией
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь