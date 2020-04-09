20:32 (мск), источник: ТАСС
Министры ОПЕК+ обсудили сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/ — Источник ТАСС отметил, что переговоры продолжаются.
Министры ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки сроком на два месяца —
План такой, что 10 млн баррелей — это сокращение на
май-июнь.Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до 6 млн баррелей в сутки.
Собеседник агентства отметил, что переговоры продолжаются.