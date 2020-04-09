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22:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФРС возьмет бизнес в кредит

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:35 MSK, 09.04
Источник: Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн. Новый пакет мер направлен в первую очередь на сохранение ранее устойчивого малого и среднего бизнеса, кредиты которого регулятор обещает выкупить у банков в обмен на сохранение компаниями рабочих мест. Кроме того, поддержку в виде льготных кредитов получат власти штатов. Глава регулятора Джером Пауэлл пообещал и далее «упреждающе и агрессивно» использовать доступные инструменты поддержки. По оценке экспертов, реализация уже объявленных мер приведет к увеличению баланса ФРС до $10 трлн в ближайшие месяцы.

ФРС объявила о расширении поддержки экономики США за счет льготных кредитов на $2,3 трлн. Эта сумма равна примерно 10% ВВП страны. Поддержку получат как домохозяйства, так и все категории работодателей независимо от размера компании, а также власти штатов.

В частности, регулятор предоставит ликвидность банкам, выдающим кредиты малому и среднему бизнесу, залогом такого финансирования станут займы в их номинальном размере. Объем этой программы — $350 млрд. Кроме того, в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса ФРС выкупит его займы на сумму до $600 млрд. У банков останется 5% таких кредитов, остальные 95% они смогут продать регулятору.

Участниками этой программы смогут стать компании с хорошими докризисными финансовыми показателями, имеющие до 10 тыс. сотрудников и годовой оборот до $2,5 млрд.


Они получат кредиты на четыре года с годовой отсрочкой платежей. Взамен компаниям придется взять на себя обязательства по сохранению занятости.

Еще $850 млрд будут направлены на три ранее объявленные программы. В рамках первых двух компании с инвестиционным рейтингом (ВВВ и выше) смогут рассчитывать на кредиты с отсрочкой платежей на полгода, помимо этого, регулятор будет выкупать облигации таких компаний. По третьей программе будут предоставляться займы держателям бумаг, обеспеченных новыми потребительскими займами и кредитами для малого бизнеса, ее размер сохранен в объеме $100 млрд.

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Наконец, еще $500 млрд в виде кредитов смогут получить власти штатов и муниципалитетов. Также регулятор будет покупать краткосрочные облигации, выпущенные штатами. До 16 апреля ФРС будет принимать пожелания бизнеса по поводу дополнительных инструментов поддержки.

Напомним, ФРС ранее уже снизила ключевую ставку до околонулевого уровня и объявила о различных мерах поддержки, в основном направленных на облегчение доступа к денежной ликвидности на рынке. Самый масштабный пакет был представлен 23 марта. Тогда регулятор сообщил, что будет покупать казначейские облигации и ценные бумаги, обеспеченные закладными (MBS), в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынков и трансмиссии денежно-кредитной политики (фактически тогда был снят потолок поддержки, до этого регулятор говорил о планах выкупа гособлигаций на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд).

Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении 9 апреля отметил, что безработица, хотя и временно, может дойти до очень высоких уровней.

Он указал на то, что ФРС выдает возвратные кредиты, а не предоставляет прямую поддержку, как в случае с госрасходами, и меры являются временными.

«Мы продолжим использовать эти инструменты решительно, упреждающе и агрессивно, пока не будем уверены, что крепко стоим на пути к восстановлению», — объявил господин Пауэлл.

В США общенациональный режим чрезвычайной ситуации был объявлен 13 марта. Он позволяет в том числе выделять средства на борьбу с эпидемией COVID-19. Всего в стране, по последним данным, зафиксировано 432 тыс. случаев заражения коронавирусом, сейчас на той или иной форме карантина находятся 95% населения США. 27 марта Конгресс утвердил программу фискальных мер поддержки экономики в размере $2,2 трлн.

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«Новый пакет подтверждает готовность монетарных властей принять любые меры для борьбы с последствиями коронавируса. Возможность для банков не держать кредиты для малого и среднего бизнеса на балансе исключит появление кредитных рисков», — пишут аналитики ING Bank. В Capital Economics, в свою очередь, замечают, что баланс ФРС уже вырос с $4 трлн до $6 трлн, а при реализации объявленных мер он достигнет $10 трлн уже в ближайшие месяцы.

В ING оценивают текущий уровень безработицы в США уже в 14% (за последнюю неделю за пособиями по безработице обратились 6,6 млн человек, всего за последние три недели — 16,8 млн человек). Там ожидают, что компании вернутся к работе в середине мая, однако часть их к этому моменту уже обанкротится, что может негативно повлиять на состояние банков-кредиторов.

Потребительская активность в США, согласно индексу Мичиганского университета, в начале апреля уже опустилась до минимума за последние восемь лет — 71 пункта против 89,1 пункта в марте. В итоге спад американской экономики в этом году составит 3,8% ВВП, полагают в The Institute of International Finance. Объем мировой экономики при этом сократится на 2,8%, что значительнее, чем было во время финансового кризиса 2008−2009 годов (2,1%).

Татьяна Едовина

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