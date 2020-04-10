Пиву перекрывают кран

Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива. С неформальным давлением чиновников участники рынка сталкиваются по всей стране. С закрытием баров и ресторанов малые пивовары могут теперь лишиться последнего канала сбыта продукции.
О том, что на фоне борьбы с COVID-19 власти некоторых регионов начали требовать закрытия магазинов по продаже разливного пива, рассказал источник «Ъ» на рынке. Президент Союза участников пивной торговли (СУПТ, представляет интересы специализированных магазинов пива и их партнеров) Николай Желагин уточнил, что законодательный запрет именно на разливное пиво был введен в Крыму и Оренбургской области.
Кроме того, мера рассматривается властями других регионов, рассказал он. В Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина, говорит источник «Ъ» на рынке. Существование проблемы подтверждает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. В
По словам Желагина, только в двух регионах из списка работало более 1 тыс. магазинов по продаже разливного пива.
Только в Москве, подсчитал Николай Желагин, закрылось 15−20% магазинов. На конец 2019 года, по подсчетам сервиса 2ГИС, в столице работало почти 2 тыс. таких точек. Вынужденный простой приведет не только к упущенной выгоде, но и к убыткам от порчи продукции, аренду владельцы помещений также отменять не готовы, отмечает источник «Ъ» на рынке.
В СУПТ не исключают, что претензии властей связаны с желанием ограничить работу магазинов, в которых также есть несколько столиков. Но, говорит Желагин, в результате под закрытие подпадают и розничные магазины, продающие пиво и сидр только навынос, которые, согласно распоряжению правительства РФ, могут продолжать работу как продавцы продовольственных товаров. «Пиво само по себе относится к продовольственным товарам. А многие владельцы магазинов расширили ассортимент, в том числе за счет продуктов первой необходимости», — рассказывает он.
Это не первая попытка властей субъектов РФ ограничить продажу алкоголя на фоне борьбы с пандемией COVID-19.
В Забайкальском крае розничная продажа спиртного была запрещена полностью, в Якутии и Туве — в отдельных населенных пунктах, а в ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи алкоголя.
Директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев указывает, что новые ограничения на продажу спиртного в регионах могут не только негативно повлиять на предпринимательскую активность, но и существенно повысят вероятность употребления суррогатов и отравлений.
Как отмечает Небольсин, после закрытия ресторанов и баров, пивные магазины стали единственным каналом сбыта продукции для малых пивоваров, которым массовое закрытие специализированных точек также грозит убытками. В «Балтике» (часть Carlsberg Group) выступают за единые правила продажи алкоголя в субъектах РФ до улучшения эпидемиологической обстановки.
В Минпромторге отметили, что органы власти субъектов РФ наделены полномочиями по установлению дополнительных ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19. В Минфине сообщили, что проводят анализ ограничительных мер по продаже алкогольной продукции в регионах, результаты которого направят в правительство. Пока же шансы обжаловать региональные запреты в существующей обстановке практически равны нулю, отмечает руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская.
Анатолий Костырев