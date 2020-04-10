В Москве оценили переговоры России, США и Саудовской Аравии по нефти

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств настроены на координацию в стабилизации рынка нефти и минимизации негативного влияния волатильности цен.
«Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — добавляется в сообщении.