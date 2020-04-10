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02:31 (мск), источник: РИА Новости

В Москве оценили переговоры России, США и Саудовской Аравии по нефти

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел на рынке нефти, главы государств подтвердили настрой на координацию, сообщает пресс-служба президента России.

Источник: РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики «Группы двадцати», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств настроены на координацию в стабилизации рынка нефти и минимизации негативного влияния волатильности цен.

«Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», — добавляется в сообщении.

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