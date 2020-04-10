03:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Переговоры ОПЕК+ перенесли
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти перенесли обсуждение на пятницу, 10 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
После девяти часов переговоров странам не удалось достигнуть финального соглашения
Такие условия устроили всех участников переговоров, кроме Мексики. Страна выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Попытки убедить мексиканского министра энергетики Росио Нале Гарсия оказались безуспешными.
Собеседник РИА Новости в свою очередь отметил, что стороны рассчитывают, что Мексика все же примет соглашение. По его словам, переговоры с этой страной могут продолжиться в рамках G20. При этом допускается и вариант, при котором Мексика откажется от возобновления дискуссии.
Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.