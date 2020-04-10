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03:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Переговоры ОПЕК+ перенесли

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти перенесли обсуждение на пятницу, 10 апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2020

После девяти часов переговоров странам не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики. Так, по словам собеседников агентства, участники переговоров предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 миллионов баррелей в день, с 1 июля до 8 миллионов баррелей, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года до 6 миллионов баррелей.

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Такие условия устроили всех участников переговоров, кроме Мексики. Страна выступила против сокращения собственной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Попытки убедить мексиканского министра энергетики Росио Нале Гарсия оказались безуспешными.

Собеседник РИА Новости в свою очередь отметил, что стороны рассчитывают, что Мексика все же примет соглашение. По его словам, переговоры с этой страной могут продолжиться в рамках G20. При этом допускается и вариант, при котором Мексика откажется от возобновления дискуссии.

Необходимость заключать новое соглашение относительно снижения добычи нефти возникла после того, как предыдущая сделка, срок которой истекал в апреле, провалилась 6 марта и не была продлена. Срыв прежних переговоров спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть и курса рубля.

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