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10:58 (мск), источник: РИА Новости

Аналитики назвали срок восстановления экономики России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Международная консалтинговая компания McKinsey & Company представила обзор «Влияние COVID-19 на российскую экономику», в котором рассматриваются разные варианты развития событий, сообщает РБК.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 603 330 +117 349
Скончалось95 758 +7 191
Выздоровело355 983 +25 201
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Базовый сценарий предполагает, что экономика после провала вернется на докризисный уровень (конец 2019 года) в середине 2021 года. Он возможен при условии, что Россия сможет стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала. В этом случае ВВП сократится на 3,8%.

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Негативный сценарий предусматривает отложенное восстановление и возвращение на докризисный уровень в середине 2023 года. В этом случае падение ВВП составит 10,2%, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП упадет на 14%.

Как пояснили РБК в McKinsey, документ составлялся в конце марта, это промежуточная версия, которую обновят с учетом новых событий: продления режима нерабочих дней до конца апреля (негативно для прогноза) и закладывания в бюджет 1,4 триллиона рублей на борьбу с последствиями эпидемии (позитивно для прогноза).

По мнению аналитиков McKinsey, кризис, вызванный пандемией коронавируса, может оказаться самым «резким ударом» для мировой экономики со времен Второй мировой войны.

На прошлой неделе президент Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. Малому и среднему бизнесу при этом должны предоставить отсрочку по налогам на полгода, на банкротства предприятий временно введут мораторий.

Правительство и Центробанк продолжат разрабатывать дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики.

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