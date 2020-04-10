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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара опустился до 73,8, евро — до 80,8 рубля

Курс доллара на Московской бирже к 10:50 опустился до 73,8 руб./$, курс евро — 80,8 руб./€. Накануне при закрытии торгов доллар стоил 74,3, евро — 81,19 руб.

ЦБ: $ 74.6050   -1.14 € 81.0882   -1.15 ММВБ: $ 73.5825   -0.72 € 80.5475   -0.64
Источник: РИА "Новости"

Индекс Мосбиржи упал при открытии и составляет 2670,1, долларовый индекс РТС — 1141,55 пункта. Днем ранее рублевый индекс Мосбиржи вырос и составил 2701,77, РТС — 1155,49 пункта.

Цена нефти марки Brent снижается до $31,48 за баррель, фьючерсы WTI — до $22,76 за баррель. Днем ранее нефть Brent торговалась на уровне $33,8 за баррель, WTI — $26,42 за баррель.

Напомним, вчера, 9 апреля, состоялось заседание стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и стабилизации рынка сырья. Сегодня переговоры продолжатся.

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