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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэнерго Азербайджана: у ОПЕК+ есть время до 1 мая на переговоры с Мексикой

У стран—участниц ОПЕК+ есть время до 1 мая, чтобы договориться с Мексикой о сокращении добычи нефти, сообщила «Интерфаксу» советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева. Накануне на заседании ОПЕК+ страны не смогли договориться о сокращении нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки из-за позиции Мексики.

Источник: РИА "Новости"

«Новая декларация по сотрудничеству, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Так что у участников сделки по новому сокращению нефтедобычи есть время на то, чтобы договориться с Мексикой по ее присоединению к этому соглашению», — сказала госпожа Алиева.

По словам советника, страны ОПЕК+ приняли новую «декларацию по сотрудничеству» с условием, что Мексика согласится на поэтапное снижение объема своей добычи.

Как уточнила Замина Алиева, к новой декларации также не присоединились Бразилия и Канада. Сами переговоры длились 11 часов.

Напомним, месяцем ранее страны ОПЕК+ не смогли договориться о совместном сокращении добычи нефти. На фоне пандемии вируса COVID-19 цены на нефть обрушились до двадцатилетних минимумов. Вчера, 9 апреля, состоялось новое заседание ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти. Россия и Саудовская Аравия, лидеры группы стран ОПЕК+, сейчас договариваются о беспрецедентном сокращении добычи в размере 10% мирового производства нефти. Переговоры продолжатся сегодня, 10 апреля.

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