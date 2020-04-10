Минэнерго Азербайджана: у ОПЕК+ есть время до 1 мая на переговоры с Мексикой

«Новая декларация по сотрудничеству, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Так что у участников сделки по новому сокращению нефтедобычи есть время на то, чтобы договориться с Мексикой по ее присоединению к этому соглашению», — сказала госпожа Алиева.
Как уточнила Замина Алиева, к новой декларации также не присоединились Бразилия и Канада. Сами переговоры длились 11 часов.
Напомним, месяцем ранее страны ОПЕК+ не смогли договориться о совместном сокращении добычи нефти. На фоне пандемии вируса COVID-19 цены на нефть обрушились до двадцатилетних минимумов. Вчера, 9 апреля, состоялось новое заседание ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти. Россия и Саудовская Аравия, лидеры группы стран ОПЕК+, сейчас договариваются о беспрецедентном сокращении добычи в размере 10% мирового производства нефти. Переговоры продолжатся сегодня, 10 апреля.