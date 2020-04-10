Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам

«В целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта подписанным постановлением установлен порядок и условия возврата туристам или другим заказчикам уплаченных ими сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе.
Устанавливается, что деньги могут быть возвращены по решению правительства в том случае, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну.
Еще одна причина для возмещения — возникновение обстоятельств, свидетельствующих о наличии там угрозы безопасности жизни и здоровья путешественников.