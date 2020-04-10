Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
11:17 (мск), источник: РИА Новости

Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.

Коронавирус COVID-19
12:19 (мск)Лишь потом про этот случай раструбила «Эй-Би-Си»
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 605 548 +117 678
Скончалось95 808 +7 178
Выздоровело356 161 +24 456
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:41 MSK, 10.04
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Что полезно знать
Если сидишь дома

«В целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта подписанным постановлением установлен порядок и условия возврата туристам или другим заказчикам уплаченных ими сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе.

Устанавливается, что деньги могут быть возвращены по решению правительства в том случае, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну.

Еще одна причина для возмещения — возникновение обстоятельств, свидетельствующих о наличии там угрозы безопасности жизни и здоровья путешественников.

Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 09.04
 Запад может подать в суд на Китай и Россию
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за десять дней
Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19
«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
В РФ зафиксировано почти 1800 новых случаев заражения COVID-19
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
Регионы постепенно снимают антивирусные ограничения
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Как выглядят палаты инфекционного центра в Новой Москве (фото)
Тропическим морям предсказали катастрофу
Регионы начали запрещать продажу пива навынос
Здоровье
Как другие страны борются с коронавирусом Реагировать быстро, долго раздумывать, воздерживаться от действий — что лучше?
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 338
За одним столом. 228
Про писателей и актеров 157
Самонеизоляция 113
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
Орбакайте снова окажется разведенкой
Умерла первая супруга Александра Малинина
Три знака могут вздохнуть спокойно: коронавирус им не грозит
Зачем Путин в своей речи вспомнил печенегов и половцев
Дети
Ксению Бородину раскритиковали за новое фото с дочерью Подписчики сочли подобный снимок неуместным
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Новости партнеров
В семье Александра Малинина горе
Яна Поплавская не верила в эпидемию, пока она не коснулась ее лично
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь