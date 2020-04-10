Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
12:24 (мск), источник: Ведомости

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей — это меньше, чем планировалось.

Источник: РИА "Новости"

Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% акций 2,14 трлн руб. из Фонда национального благосостояния.

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у Центробанка было объявлено в феврале. Покупка прошла за счет фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором накапливается часть нефтегазовых доходов бюджета. Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн руб.

Читайте также
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом

Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017—2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству — превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы, чтобы их можно было потратить на социальные меры, обещанные президентом Владимиром Путиным. Так удалось обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом. Заодно устраняется конфликт интересов: сейчас ЦБ одновременно регулятор банковской системы и владелец крупнейшего банка страны.

Сделка уникальная и предполагалось, что оферту миноритариям сделает не покупатель, а продавец — Центробанк, отмечалось в совместном заявлении Минфина и ЦБ 11 февраля. Выкупленные акции ЦБ собирался потом продать на рынке. Но из-за падения рынков ЦБ заменил оферту на акционерное соглашение об управлении банком, которое Минфин и ЦБ заключат на три года после передачи акций Сбербанка правительству.

Алена Якушова, Анна Михеева.

Читайте также
 Правительство купило Сбербанк у ЦБ
Китайский авторынок оживает
В РФ зафиксировано почти 1800 новых случаев заражения COVID-19
Регионы постепенно снимают антивирусные ограничения
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Как выглядят палаты инфекционного центра в Новой Москве (фото)
Тропическим морям предсказали катастрофу
Регионы начали запрещать продажу пива навынос
Здоровье
Как другие страны борются с коронавирусом Реагировать быстро, долго раздумывать, воздерживаться от действий — что лучше?
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ксению Бородину раскритиковали за новое фото с дочерью Подписчики сочли подобный снимок неуместным
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь