12:24 (мск), источник: Ведомости
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей — это меньше, чем планировалось.
Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% акций 2,14 трлн руб. из Фонда национального благосостояния.
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у Центробанка было объявлено в феврале. Покупка прошла за счет фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором накапливается часть нефтегазовых доходов бюджета. Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн руб.
Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017—2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству — превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы, чтобы их можно было потратить на социальные меры, обещанные президентом Владимиром Путиным. Так удалось обойти ограничения, предусмотренные бюджетным правилом. Заодно устраняется конфликт интересов: сейчас ЦБ одновременно регулятор банковской системы и владелец крупнейшего банка страны.
Сделка уникальная и предполагалось, что оферту миноритариям сделает не покупатель, а продавец — Центробанк, отмечалось в совместном заявлении Минфина и ЦБ 11 февраля. Выкупленные акции ЦБ собирался потом продать на рынке. Но
Алена Якушова, Анна Михеева.