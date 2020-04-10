17:01 (мск), источник: Ведомости
Воспользоваться кредитными каникулами сможет больше россиян
Правительство увеличило максимальный размер кредитов.
Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики, бравшие ипотеку на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. — в Московской области,
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), таких кредитов было всего 32,4%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в которое передает данные Сбербанк, доля ипотечных кредитов на сумму до 1,5 млн руб. составляет 48,8%.
Неизвестно, сохранилась ли максимальная сумма автокредитов, по которым заемщик имеет право обратиться в банк за каникулами (с 600 000 руб.). Под эти условия подпадало 44,8% автокредитов, по данным ОКБ, и 41% — по данным НБКИ.
Владимир Путин 8 апреля поручил расширить кредитные каникулы на большее число людей: «В марте я дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», — сказал президент на совещании с руководителями регионов по борьбе с коронавирусом.
«Для большинства граждан жилье — это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку», — заявил сегодня Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).
Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно нему, заемщики, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со средним значением в 2019 г., могут подать заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. При этом правительство устанавливает предельную сумму кредита (при его выдаче), который может быть реструктурирован по этому закону.
Лимит в 1,5 млн руб. по ипотеке вызвал больше всего споров, поскольку по разным оценкам от 50 до 70% ипотечных заемщиков оказались отрезаны от возможности получить отсрочку платежей. 1,5 млн руб. было избрано как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайму»). «Конечно, в этот перечень входят и Москва, и
О необходимости увеличения лимитов по ипотеке для кредитных каникул заявлял утром 8 апреля и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 млн до 5 млн руб., указывал он.
В ходе обсуждения вопроса об увеличении лимитов по ипотеке предлагался вариант установления предельной суммы в 7 млн руб. для Москвы и в 5 млн руб. — для
Анна Еремина, Анна Михеева