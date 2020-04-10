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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти

В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

По словам представителя Кремля, от достигнутого соглашения выиграют все.

И страны-производители нефти, и страны-потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос, в случае если бы эта сделка была сорвана.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он добавил, что отказ от сделки в марте в Кремле также не считают ошибкой. Как отметил пресс-секретарь, еще месяц назад никто не смог бы спрогнозировать глубину кризиса, в котором оказалась мировая экономика, и падения спроса на энергоносители.

9 апреля Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Как отмечалось, общий объем сокращения добычи в рамках соглашения составит 10 миллионов баррелей в сутки.

При этом условия сделки предполагает, что Россия примет на себя максимальные обязательства и снизит добычу нефти больше всех в мире, на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом.

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