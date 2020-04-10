16:48 (мск), источник: Lenta.Ru
В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти
В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил
По словам представителя Кремля, от достигнутого соглашения выиграют все.
И
страны-производителинефти, и страны-потребителинефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос, в случае если бы эта сделка была сорвана.
Он добавил, что отказ от сделки в марте в Кремле также не считают ошибкой. Как отметил
9 апреля Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
При этом условия сделки предполагает, что Россия примет на себя максимальные обязательства и снизит добычу нефти больше всех в мире, на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом.