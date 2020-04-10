16:55 (мск), источник: ТАСС
Страны ОПЕК+ согласовали меры по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/ — Без сделки ОПЕК+ устойчивый рост мировой экономики невозможен, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Страны ОПЕК+ на заседании, прошедшем в четверг в формате видеосвязи, согласовали комплекс мер по сокращению добычи нефти, направленный на стабилизацию рынка. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, открывая экстренную встречу министров энергетики стран G20, которая проводится в
«Вчера в формате ОПЕК+ был согласован комплекс мер по сокращению добычи, нацеленный на стабилизацию рынка. Хотел бы искренне поблагодарить всех участников переговоров — это важно как для производителей, так и для потребителей», — сказал он.
Министр отметил, что без сделки ОПЕК+ устойчивый мировой рост экономики невозможен, призвав всех нефтедобытчиков к совместным действиям в восстановлении мирового рынка нефти.
«Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе связанных со здравоохранением, с благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса», — сказал Новак.
Он призвал другие страны присоединиться к сделке ОПЕК+.