РЖД из-за COVID-19 установили минимальные цены на билеты в поездах

Компания ранее применяла систему динамического ценообразования в СВ, купе, люксе и скоростных поездах, где цены зависели от ряда параметров, в том числе количества свободных мест. РЖД из-за снижения пассажиропотока отменили ряд поездов дальнего следования, которые имеют альтернативу, а недавно стали продавать меньше мест в составах с учетом соблюдения дистанции между пассажирами.
«Если мы говорим о тарифообразовнии, оно сейчас складывается по минимальному тарифу. Это в поездах с вагонами купе и в скоростных поездах. Потому что у нас существенно уменьшился поток пассажиров, конечно, система сама выставляет тариф программным образом по минимальному тарифу», — рассказал Пегов.
Тарифы в плацкарте и общих вагонах устанавливает государство в лице ФАС.
«Если мы говорим о плацкартных вагонах, то там тариф регулируется государством, и, конечно же, все скидки, которые действовали у нас в определенные периоды времени на определённые поезда, поезда с определёнными условиями, они продолжают действовать», — добавил замгендиректора РЖД.
Ранее представитель АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) сообщал РИА Новости, что компания заморозила цены в купе, СВ, люксе и сидячих скоростных поездах на фоне ситуации с коронавирусом.