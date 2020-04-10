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17:19 (мск), источник: РИА Новости

РЖД из-за COVID-19 установили минимальные цены на билеты в поездах

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. РЖД на фоне ситуации с коронавирусом установили минимальные из возможных в тарифах компании цены на билеты в поездах дальнего следования, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:27 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Компания ранее применяла систему динамического ценообразования в СВ, купе, люксе и скоростных поездах, где цены зависели от ряда параметров, в том числе количества свободных мест. РЖД из-за снижения пассажиропотока отменили ряд поездов дальнего следования, которые имеют альтернативу, а недавно стали продавать меньше мест в составах с учетом соблюдения дистанции между пассажирами.

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«Если мы говорим о тарифообразовнии, оно сейчас складывается по минимальному тарифу. Это в поездах с вагонами купе и в скоростных поездах. Потому что у нас существенно уменьшился поток пассажиров, конечно, система сама выставляет тариф программным образом по минимальному тарифу», — рассказал Пегов.

Тарифы в плацкарте и общих вагонах устанавливает государство в лице ФАС.

«Если мы говорим о плацкартных вагонах, то там тариф регулируется государством, и, конечно же, все скидки, которые действовали у нас в определенные периоды времени на определённые поезда, поезда с определёнными условиями, они продолжают действовать», — добавил замгендиректора РЖД.

Ранее представитель АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) сообщал РИА Новости, что компания заморозила цены в купе, СВ, люксе и сидячих скоростных поездах на фоне ситуации с коронавирусом.

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