18:54 (мск), источник: Ведомости
Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году
Но ЦБ все еще надеется избежать рецессии в экономике.
ВВП окажется в отрицательной зоне по итогам 2020 г., заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 10 апреля.
Мы действительно уточнили свои оценки (пока это не прогноз ЦБ) по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста.
Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП
В III квартале Набиуллина ожидает рост российской экономики по сравнению со II кварталом этого года (с очисткой от сезонности), и тогда формально рецессии удастся избежать.
В начале апреля, вслед за нерабочей неделей
Свои оценки падения экономической активности в дни режима самоизоляции регулярно представляет ЦМАКП. По данным интенсивности электропотребления на 10 апреля, ЦМАКП оценивает падение среднесуточной экономической активности на 11,7% — центр оценивал показатели за период с 30 марта по 9 апреля и сравнивал их с рабочими днями с 23 по 27 марта.
Свой новый прогноз ЦБ представит к заседанию совета директоров в конце апреля. На нем должно быть принято очередное решение по изменению ключевой ставки. На
Минэкономразвития решило вовсе перенести разработку своего прогноза
Светлана Ястребова