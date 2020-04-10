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18:54 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина спрогнозировала отрицательный ВВП в 2020 году

Но ЦБ все еще надеется избежать рецессии в экономике.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

ВВП окажется в отрицательной зоне по итогам 2020 г., заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 10 апреля.

Мы действительно уточнили свои оценки (пока это не прогноз ЦБ) по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста.
Эльвира Набиуллина

Еще 20 марта Набиуллина говорила, что за 2020 г. ВВП все-таки вырастет. Но, как и в марте, сейчас она предостерегла считать происходящее в экономике рецессией: обычно рецессией считается отрицательный темп экономического роста на протяжении нескольких кварталов подряд, не меньше двух.

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В III квартале Набиуллина ожидает рост российской экономики по сравнению со II кварталом этого года (с очисткой от сезонности), и тогда формально рецессии удастся избежать.

В начале апреля, вслед за нерабочей неделей из-за распространения коронавируса, президент Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. И за последнюю неделю (первую неделю объявленного нерабочим месяца), по данным ЦБ, уже 84% предприятий отметили на себе негативное влияние ситуации против 73% предприятий неделей ранее. Менее 30% отметили перебои в поставках, 40% — отмену и перенос заказов. Две трети компаний ожидают ухудшения конъюнктуры, тогда как 15% наблюдают даже рост спроса, указала Набиуллина.

Она также отметила снижение входящих платежей на 18%, самое сильное падение зафиксировано в сфере услуг.

Свои оценки падения экономической активности в дни режима самоизоляции регулярно представляет ЦМАКП. По данным интенсивности электропотребления на 10 апреля, ЦМАКП оценивает падение среднесуточной экономической активности на 11,7% — центр оценивал показатели за период с 30 марта по 9 апреля и сравнивал их с рабочими днями с 23 по 27 марта.

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Свой новый прогноз ЦБ представит к заседанию совета директоров в конце апреля. На нем должно быть принято очередное решение по изменению ключевой ставки. На пресс-конференции 3 апреля Набиуллина дала рынку сигнал о возможном снижении ключевой ставки в 2020 г., однако некоторые аналитики посчитали, что его стоит ожидать скорее в июне, а не на ближайшем апрельском заседании.

Минэкономразвития решило вовсе перенести разработку своего прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок, об этом представитель министерства сообщил 9 апреля. В начале марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что подготовленный в январе макропрогноз развития России в 2020—2022 гг. недостаточно учитывает влияние вируса на мировую экономику. Текущий прогноз «вызывает много вопросов», поскольку готовился с учетом прогнозов о том, что экономика Китая к концу I квартала 2020 г. начнет восстанавливаться, отмечал он.

Светлана Ястребова

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