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22:21 (мск), источник: РИА Новости

ОПЕК+ согласовал новую сделку

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак в эфире канала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022-го.

Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение должно составить уже восемь миллионов, в 2021 году — шесть миллионов баррелей.

В сделке участвуют 23 государства. Десять из них — это страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Государств, не входящих в ОПЕК, в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем — это Иран, Ливия и Венесуэла.

Как рассказал министр, ОПЕК+ будет следить за рынком.

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«В случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча странами для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей», — заявил Новак.

По словам главы Минэнерго, участники ОПЕК+ рассматривали различные варианты продолжительности сделки, однако сочли два года наиболее эффективным сроком. Он подчеркнул, что участники альянса смогут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.

В ОПЕК+ также рассчитывают, что не входящие в альянс страны смогут суммарно сократить добычу на пять миллионов баррелей в сутки.

В свою очередь, российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки, добавил Новак.

Справка
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17:02 (мск)© Ньюстюб
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