22:21 (мск), источник: РИА Новости
ОПЕК+ согласовал новую сделку
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак в эфире канала «Россия 24».
По его словам, соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022-го.
Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение должно составить уже восемь миллионов, в 2021 году — шесть миллионов баррелей.
В сделке участвуют 23 государства. Десять из них — это страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Еще три страны, входящие в эту организацию,
Как рассказал министр, ОПЕК+ будет следить за рынком.
«В случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча странами для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей», — заявил Новак.
По словам главы Минэнерго, участники ОПЕК+ рассматривали различные варианты продолжительности сделки, однако сочли два года наиболее эффективным сроком. Он подчеркнул, что участники альянса смогут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.
В ОПЕК+ также рассчитывают, что не входящие в альянс страны смогут суммарно сократить добычу на пять миллионов баррелей в сутки.
В свою очередь, российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки, добавил Новак.