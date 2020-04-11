Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

«Раздел “Культура, организация досуга и развлечений” дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов», — отмечается в постановлении.
Также в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика». Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки.
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Ранее наиболее пострадавшими от коронавируса были признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура,
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