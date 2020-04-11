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14:29 (мск), источник: Известия

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован в субботу, 11 апреля, на сайте кабмина.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 709 014 +96 368
Скончалось103 536 +6 749
Выздоровело382 404 +21 027
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:56 MSK, 11.04
Источник: Известия

«Раздел “Культура, организация досуга и развлечений” дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов», — отмечается в постановлении.

Также в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика». Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки.

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9 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил расширить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Соответствующую просьбу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее наиболее пострадавшими от коронавируса были признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.

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