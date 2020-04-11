Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

20:08 (мск), источник: Коммерсантъ
«Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в Российской Федерации, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи», — заявил господин Федун.
«Это не пугалка, а реальная оценка. При этом мы закрывали бы (скважины.— “Ъ”) при цене $10−15 за баррель. И все компании понесли бы гигантские убытки, у них был бы отрицательный денежный поток», — сказал он.
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Еще на 5 млн баррелей естественным образом снизят добычу США, Канада, Норвегия и другие страны, которые формально не являются участниками этой сделки.
Целью соглашения являлось устранение последствий снижения спроса на нефть
По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, избыток предложения составляет 10−15 млн баррелей в сутки, а во втором квартале может еще вырасти вдвое,