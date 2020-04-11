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20:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что России выгодно новое сокращение добычи на 10−15 млн баррелей в сутки. Без сделки ОПЕК+ российскую нефтяную промышленность ожидало бы «ковровое закрытие скважин», заявил он в интервью РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в Российской Федерации, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи», — заявил господин Федун.

«Это не пугалка, а реальная оценка. При этом мы закрывали бы (скважины.— “Ъ”) при цене $10−15 за баррель. И все компании понесли бы гигантские убытки, у них был бы отрицательный денежный поток», — сказал он.

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ОПЕК+ согласовал новую сделку

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.

Еще на 5 млн баррелей естественным образом снизят добычу США, Канада, Норвегия и другие страны, которые формально не являются участниками этой сделки.

Целью соглашения являлось устранение последствий снижения спроса на нефть из-за коронавируса, что уже почти привело к заполнению всех мировых хранилищ нефти.

По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, избыток предложения составляет 10−15 млн баррелей в сутки, а во втором квартале может еще вырасти вдвое, из-за чего эффективность нынешней сделки ОПЕК+ без участия других стран оставляла вопросы.

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Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.
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20:11 (мск)© Ньюстюб
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