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18:31 (мск), источник: РИА Новости

РЖД отменит 32 поезда из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РЖД на фоне коронавируса и снижения спроса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются, сообщила компания.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:17 MSK, 12.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее РЖД уже сообщали об отмене ряда поездов дальнего следования в России, а у некоторых сократили периодичность курсирования. Отмечалось, что при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.

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«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении компании.

Решение о корректировке расписания принимается лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест, уточняют РЖД.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.
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«В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», — говорится в сообщении.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

РЖД фиксируют значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май — на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

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