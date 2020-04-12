18:39 (мск), источник: Известия
Новак выразил надежду на скорое окончательное согласование сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак выразил надежду на окончательное согласование и подписание сделки ОПЕК+ в ближайшее время.
«Я надеюсь, что в ближайшие дни она (сделка) будет уже до конца согласована и подписана», — заявил он в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
Новак отметил, что позиция России по продлению предыдущей сделки ОПЕК+ в начале марта была «абсолютно правильной».
Ранее в воскресенье
В этот же день глава
Последние переговоры стран ОПЕК+ прошли 9 апреля. По их итогам стороны обсуждений подтвердили намерение снизить добычу нефти в
Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.
До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.
В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10−12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.