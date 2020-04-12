Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
22:54 (мск), источник: Известия

Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса

Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19, рассказали «Известиям» представители компаний.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 835 373 +70 343
Скончалось113 362 +5 195
Выздоровело421 143 +19 820
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:56 MSK, 12.04
Источник: AP 2020

Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19. Поскольку российские предприятия перестраховывают риски за рубежом, это означает, что такое же условие скоро появится в полисах их клиентов.

Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 12.04
 Креатив на неволе: как люди развлекают себя и других в изоляции
По пропускам: какие ограничения ждут столицу
Коронавирус COVID-19
Разъяснена работа приложения для выдачи цифровых пропусков на время карантина
В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом
В России за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом
Вирусолог подтвердил прогноз об окончании эпидемии коронавируса к лету
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
Приложение для получения пропусков не будет работать в Москве
Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве
В МИД России назвали подлым приемом США умалчивание о Гагарине
Названы 5 самых необычных планет во Вселенной
Вице-премьер: мы не успеем выйти из ограничительных мер к 9 мая
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Как выглядят новые SMS от мошенников (фото) Не доверяйте сомнительным сообщениям
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 344
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 256
Про писателей и актеров 166
трудное детство, деревянные игрушки. 147
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Чем занимаетесь на карантине? 272
Спорт = мучение? 208
Для скучающих 177
Книжная тема!)) 177
Леди
55-летняя Ирина Безрукова снялась в фотосессии в одном плаще Актриса выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь