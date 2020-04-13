Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
22«Розовое суперлуние» 2020
11:10 (мск), источник: Ведомости

Российский рынок слабо отреагировал на сделку ОПЕК+

Торги на Московской бирже 13 апреля начались с небольшого падения доллара и евро к рублю. Курс доллара при открытии потерял 27,25 коп и составил 73,48 руб., курс евро снизился на 20,75 коп до 80,54 руб.

ЦБ: $ 73.7515   -0.85 € 80.7358   -0.35 ММВБ: $ 73.4750   -0.28 € 80.4100   -0.34
Источник: РИА "Новости"

Индекс Мосбиржи при открытии снизился на 0,15% и продолжил падать — к 10.10 мск он достиг минимума в 2 664,51 пунктов, что почти на 0,5% ниже уровня предыдущего закрытия. Индекс РТС на открытии не изменился, а к 10.10 мск упал до 1137,73 пунктов (-0,38% от предыдущего закрытия).

Новость
Сделку ОПЕК+ по нефти сравнили c унизительным для России Брестским миром

12 апреля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 г. Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. Соглашение действует до 30 апреля 2022 г., его продление будет обсуждаться в декабре 2021 г.

В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки, и 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускались ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.

В ходе первой торговой сессии после заключения сделки ОПЕК+ цены на нефть выросли на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 1−3%, а после стали снижаться. После 01.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66%, до $31,61 за баррель. Чуть ранее нефть Brent стоила $32,20 за баррель, рост на 2,236%. На момент публикации июньские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на Лондонской бирже по цене $31,77 за баррель.

Цены на нефть начали расти после сделки ОПЕК+
Во время загрузки произошла ошибка.
11:18 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом
Как я болею коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558
Ученый спрогнозировал пик коронавируса в России
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
В Японии нашли блокирующий размножение коронавируса препарат
Песков рассказал о состоянии Путина: «По людям скучает»
Оценено влияние коронавируса на доходы россиян
В космосе найден объект со скоростью ветра 650 метров в секунду
Здоровье
Найдено объяснение особой опасности COVID-19 для курильщиков На поверхности клеток их легких повышен уровень белка, за счет которого коронавирус проникает в клетки.
Hi-Tech
Посмотрите, что видел «Хаббл» в день вашего рождения Необычная идея для поздравительных открыток
Авто
Москвичи подали более 700 тысяч заявок на пропуска В то же время попасть на сайт мэрии для получения электронного ключа весьма непросто
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
Где сейчас находится Путин
Орбакайте снова окажется разведенкой
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Дмитрий Песков рассказал россиянам о страшном будущем
Дети
Мамы показали бесплатные продуктовые наборы (фото) Листайте галерею!
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Новости партнеров
Что получат пенсионеры в апреле вместе с пенсией
Астрологи вычислили сроки окончания пандемии коронавируса
Кошку из-за вируса оставили на 40 дней одну в доме. И вот чем закончилось
Мясников объяснил, что будет с Надеждой Бабкиной
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь