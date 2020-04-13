Российский рынок слабо отреагировал на сделку ОПЕК+

Индекс Мосбиржи при открытии снизился на 0,15% и продолжил падать — к 10.10 мск он достиг минимума в 2 664,51 пунктов, что почти на 0,5% ниже уровня предыдущего закрытия. Индекс РТС на открытии не изменился, а к 10.10 мск упал до 1137,73 пунктов (-0,38% от предыдущего закрытия).
12 апреля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 г. Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. Соглашение действует до 30 апреля 2022 г., его продление будет обсуждаться в декабре 2021 г.
В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки, и 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускались ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.
В ходе первой торговой сессии после заключения сделки ОПЕК+ цены на нефть выросли на открытии торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 1−3%, а после стали снижаться. После 01.00 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,66%, до $31,61 за баррель. Чуть ранее нефть Brent стоила $32,20 за баррель, рост на 2,236%. На момент публикации июньские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на Лондонской бирже по цене $31,77 за баррель.