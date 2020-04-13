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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин спрогнозировал, когда кризис из-за COVID-19 затронет банки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кризис в России на фоне распространения коронавируса может перекинуться на банковскую систему через три-шесть месяцев, не исключено, что при таком сценарии банкам потребуется докапитализация, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 13.04
Источник: Reuters

«Действительно, другой характер кризиса. Мы скорее увидели ограничение спроса и предложения. Пока стадия кризиса такова, что нужно думать сейчас в первую очередь о людях. Но если у нас не перезапустится экономика, если у нас эти компании сократятся в результате, через два месяца все плохие долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, и проблемы перекинутся на банки», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

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«Так что следующая стадия кризиса в общем-то затронет банки. Возможно, не в такой степени, потому что и падение будет меньше, и может быть меньше остановок, в расчете на год. Этот период переболеем, переживем и затем восстановимся. В общем, скорее всего, не избежать плохих долгов банков», — продолжил он.

Он отметил, что сейчас в банковской системе накапливаются риски, но пока не ожидается, что они будут больше, чем в 2008—2009 годах или 2014 году.

На вопрос, когда наступит этап, на котором потребуется спасение банков, он ответил: «Через три месяца».

«Это уже будет чувствительно для банковской сферы, через шесть — в полной мере. Трудно сказать, может быть, банкам нужно будет добавлять капитал», — считает Кудрин.

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