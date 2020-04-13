Кудрин спрогнозировал, когда кризис из-за COVID-19 затронет банки

«Действительно, другой характер кризиса. Мы скорее увидели ограничение спроса и предложения. Пока стадия кризиса такова, что нужно думать сейчас в первую очередь о людях. Но если у нас не перезапустится экономика, если у нас эти компании сократятся в результате, через два месяца все плохие долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, и проблемы перекинутся на банки», — сказал он в интервью телеканалу РБК.
«Так что следующая стадия кризиса в
Он отметил, что сейчас в банковской системе накапливаются риски, но пока не ожидается, что они будут больше, чем в 2008—2009 годах или 2014 году.
На вопрос, когда наступит этап, на котором потребуется спасение банков, он ответил: «Через три месяца».
«Это уже будет чувствительно для банковской сферы, через шесть — в полной мере. Трудно сказать, может быть, банкам нужно будет добавлять капитал», — считает Кудрин.