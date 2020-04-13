Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

14:07 (мск), источник: Ведомости
По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на
какой-топериод. Возможно, что и до конца года.
Затем будет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, число безработных снизится, малый и средний бизнес возобновит работу, прогнозирует председатель Счетной палаты.
Падение российского ВВП
«Есть, кто считает, что, если цена на нефть будет $35, будет даже минимальный положительный рост», — отметил он. При этом Высшая школа экономики дает консенсус по снижению темпов роста ВВП России в 2%, добавил Кудрин. «Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 г., тогда было снижение 7,9%», — напомнил он.
Снижение мирового ВВП, даже по самым смелым оценкам, прогнозируется около 2%, добавил Кудрин. «Это пока очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 г.», — сказал он, отметив, что многие в своих оценках допускают нулевой рост или минимальные положительные значения.
В интервью РБК Алексей Кудрин также предложил на время кризиса увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, а также дотировать компании на выплату зарплат. Председатель Счетной палаты заявил, что российское государство способно мобилизовать на это деньги.
В начале марта Кудрин дал прогноз развития российской экономики при обвалившихся ценах на нефть. Тогда он сказал, что Россия в 2020 г. может столкнуться с ростом уровня бедности, дефицитом бюджета и нулевым ростом экономики.