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14:07 (мск), источник: Ведомости

Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.

Источник: AP 2020
По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года.
Алексей Кудрин
председатель Счетной палаты

Затем будет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, число безработных снизится, малый и средний бизнес возобновит работу, прогнозирует председатель Счетной палаты.

Падение российского ВВП из-за кризиса скорее будет ближе к 5%, сказал Кудрин, подчеркнув, что очень трудно давать строгие оценки и что есть большой разброс прогнозов от различных организаций.

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«Есть, кто считает, что, если цена на нефть будет $35, будет даже минимальный положительный рост», — отметил он. При этом Высшая школа экономики дает консенсус по снижению темпов роста ВВП России в 2%, добавил Кудрин. «Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 г., тогда было снижение 7,9%», — напомнил он.

Снижение мирового ВВП, даже по самым смелым оценкам, прогнозируется около 2%, добавил Кудрин. «Это пока очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 г.», — сказал он, отметив, что многие в своих оценках допускают нулевой рост или минимальные положительные значения.

В интервью РБК Алексей Кудрин также предложил на время кризиса увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, а также дотировать компании на выплату зарплат. Председатель Счетной палаты заявил, что российское государство способно мобилизовать на это деньги.

В начале марта Кудрин дал прогноз развития российской экономики при обвалившихся ценах на нефть. Тогда он сказал, что Россия в 2020 г. может столкнуться с ростом уровня бедности, дефицитом бюджета и нулевым ростом экономики.

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