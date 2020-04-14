Подкупают чистотой: продажи спиртовых растворов выросли вчетверо

10:55 (мск), источник: Известия
В последние недели аптечные продажи спиртовых растворов, которые можно использовать в качестве антисептиков, выросли в четыре раза. Это следует из данных компании DSM Group, которые изучили «Известия». Речь о таких средствах, как растворы борной и салициловой кислоты, «Фурацилин», «Хлоргексидин» (последний не содержит спирт, но также обладает обеззараживающими свойствами). Подобные альтернативы могут быть вредны, и лучше отдать предпочтение мылу, говорят медики.
За 11−13-ю недели этого года (
Если рассматривать продажи по неделям, наибольший рост произошел
Прирост продаж уже заметен и в статистике за больший временной период. В целом с начала года по 29 марта российские аптеки отпустили на 68% больше упаковок спиртовых растворов, чем в тот же период год назад, и заработали вдвое больше (рост на 110%).
С медицинской точки зрения выбор аптечных субстанций с градусом в качестве антисептиков довольно спорный, говорит
— Салициловая кислота очень сушит кожу, при регулярном использовании это сильно навредит рукам. Борная кислота — тоже, плюс она накапливается в организме, это вредно, — пояснил Тимур Пестерев.
Такие растворы, как «Мирамистин» и «Хлоргексидин», тоже имеют свои минусы, отметил он. У этих средств большое так называемое время экспозиции, рассказал специалист. Это означает, что эффект от их использования далеко не моментальный.
С 1 января в России выросли ставки акцизов на спирт и алкогольную продукцию, напомнил гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. В том числе этим может объясняться увеличение среднего чека при покупке аптечных растворов. По мнению эксперта, россияне приобретали их не для дезинфекции рук, а для употребления в качестве выпивки на вынужденном отдыхе. Он пояснил, что спиртовые растворы обходятся гораздо дешевле обычных алкогольных напитков, что особенно актуально в условиях кризиса.
— Сложно рассуждать о безопасности таких «напитков». Тем не менее после трагедии с «Боярышником» (в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванн с таким названием — пострадавшие употребляли его как алкогольный напиток. — «Известия») производители следят за качеством своей продукции и не добавляют откровенной отравы — они знают, как ее используют, — уверен Вадим Дробиз.
Как сообщали «Известия» ранее, в России значительно вырос спрос на продукты питания, непродовольственные товары вроде морозильных камер и спортинвентаря. Выручка аптек только в феврале оказалась на 20% больше, чем в том же месяце годом ранее.
Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов. Это связано с сезонным обострением хронических заболеваний, а также с тем, что многие начали закупаться впрок.
Также уже больше месяца как никогда стали востребованы услуги по наведению чистоты. По данным разных сервисов, в марте спрос на клининговые услуги увеличился на 20−39%, писали «Известия» ранее. Также растут цены на услуги уборщиц и горничных.
С одной стороны, соблюдать рекомендацию Роспотребнадзора по дезинфекции помещений для профилактики коронавируса — хорошо, говорят эпидемиологи. С другой — приглашать к себе домой человека без защитного костюма небезопасно.
Кроме того, еще в конце марта спрос на дезинфекцию офисов и квартир вырос в два раза, сообщали «Известиям» в профильных компаниях. Эту услугу в качестве дополнительной опции стали предлагать и клининговые фирмы. При этом они часто обходятся протиранием поверхностей обычной хлоркой, в то время как для полноценной дезинфекции должны применяться спецпрепараты, а работать с ними обязаны люди с медицинским образованием.
В качестве одной из основных мер предосторожности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. Специалисты советуют также избегать рукопожатий и приветствовать друг друга без физического контакта. Ношение резиновых перчаток в ВОЗ не считают эффективным: возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может их загрязнять. Прикасаясь после этого к лицу, человек перенесет вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнет себя риску заражения.