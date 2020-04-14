Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
08:48 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году, большинство из них предрекают рост более чем на 10%, показало исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Коронавирус COVID-19
09:44 (мск)Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 133 тыс. человек
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 921 369 +70 403
Скончалось119 730 +5 461
Выздоровело457 549 +22 846
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 14.04
Источник: AP 2020

В рамках исследования с 30 марта по 6 апреля проведен анонимный опрос 114 представителей рынка фиксированной связи из 15 городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград). Среди опрошенных компаний почти 79% оказывают услуги передачи данных, услуги телефонии — 65%, осуществляют доступ к облакам и ЦОДам — 51%, к сервису ТВ — 47,5%.

Читайте также
РЖД из-за COVID-19 установили минимальные цены на билеты в поездах

«Если в конце 2018 года (когда TelecomDaily проводил последний подобный опрос) о повышении тарифов на 2019 год заявляли представители 81% операторов, то сейчас в повышении тарифов на услуги связи в течение 2020 года уверены 84%. И в этот раз, по мнению 62% опрошенных, тарифы вырастут значительнее — от 10% и выше», — говорится в сообщении агентства по результатам исследования.

В нем уточняется, что если годом ранее более половины (52%) респондентов полагали, что рост тарифов окажется в пределах 10%, то теперь в этом уверены лишь 22%. Большинство — 38% — ожидают роста от 10% до 15%, еще 24% опрошенных уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%. Годом ранее только 29% представителей операторов предполагали более чем 10%-й рост, отмечают аналитики.

Отрицательными факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, опрошенные назвали последствия пандемии коронавируса — режим изоляции, введенный в России, который привел к снижению реальных доходов большинства потребителей, и падение курса рубля.

«Так, угрозу для своего бизнеса порядка 76% респондентов видят в “резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса”, 64% — в “росте курса доллара/евро”. Остальные риски (рост арендных ставок, повышение налогов, законодательные инициативы по ужесточению регулирования) менее существенны — их называет чуть более 20% представителей компаний», — показало исследование.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Путин призвал не останавливать экономику из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
9 апреля© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.04
 Эксперт ВШЭ: динамика распространения COVID-19 в России изменилась
В ВОЗ рассказали об опасности масок
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе
Трамп назвал темы последнего разговора с Путиным
Российские работодатели задумались о снижении зарплат
Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией
Минобороны признало неустойчивость перед коронавирусом
Американский эсминец зашел в Черное море
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 355
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 257
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 127
Проснулся --увидел вас безумных и подумал--- 132
Кино
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке Александр Васильев лечится от воспаления легких
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка Телеведущая дала откровенное интервью
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь