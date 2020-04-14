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09:09 (мск), источник: РИА Новости

Нефть дорожает на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1,3% после прогноза управления энергетической информации (EIA) минэнерго США о снижении добычи сланцевой нефти в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

ЦБ: $ 73.5245   -0.23 € 80.5387   -0.20 ММВБ: $ 73.6175   -0.13 € 80.3275   -0.42
Источник: РИА Новости

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,32%, до 32,16 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,34%, до 22,71 доллара за баррель.

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Нефтяные «быки» обратили внимание на оценки EIA. Согласно ожиданиям ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае снизится по сравнению с апрелем на 2,1%, до 8,709 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, это будет уже четвертым снижением подряд и крупнейшим с июля 2016 года.

При этом нефтяные котировки в целом по-прежнему поддерживаются свежим решением ОПЕК+ о сокращении добычи — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

Рост цен мог бы быть даже более резким, но он сдерживается ограничительными мерами во многих странах из-за нового коронавируса.

«Эти сокращения, особенно относительно завышенных показателей добычи за последний месяц, не приведут рынок в равновесие, если мы не увидим резкого V-образного восстановления экономики в ближайшие недели», — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Forex.com.

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