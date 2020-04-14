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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании «ПроЗерно».

Источник: Nechaev/СС0

Так, гречка за неделю подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Неделей ранее рост был существенно ниже — 1 000 рублей. Средняя оптовая цена гречки в марте составила 49 614 рублей, в апреле 2019 года — 21 654 рубля за тонну.

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Существенно подорожало и пшено — на 3 800 рублей, до 31 415 рублей за тонну. На предыдущей неделе рост составил 1 700 рублей. Однако нынешняя цена существенно ниже прошлогодней — 51 865 рублей за тонну в апреле 2019 года. В марте этого года тонна пшена стоила 24 955 рублей.

В то же время темпы роста цен на рис на минувшей неделе замедлились, эта крупа подорожала на 1 365 рублей, до 43 000 рублей за тонну. Неделей ранее цена повысилась на 1 990 рублей. В марте средняя цена риса составила 37 275 рублей, в апреле 2019 года — 33 200 рублей за тонну.

По данным Росстата, запасы крупяных культур в заготовительных и перерабатывающих предприятиях, за исключением гречихи, были выше прошлогодних. Так, риса имелось 53,5 тыс. тонн (на 51,6% больше), проса — 11,8 тыс. тонн (на 56,1% больше), гречихи — 90,5 тыс. тонн (на 10,1% меньше). Урожай гречихи в России в 2019 году снизился до 786 тыс. тонн с 932 тыс. тонн в 2018 году.

Как заявлял на минувшей неделе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, посевы гречихи в этом году будут увеличены на 50−70 тыс. га с тем, чтобы иметь двухгодовой запас для производства крупы.

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