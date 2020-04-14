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13:39 (мск), источник: Forbes

Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке

Правительство России предложило законодательно ограничить возможность банков самостоятельно повышать ставки по ипотечным кредитам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Источник: Агентство «Москва»

Документ предлагает распространить на ипотечные кредиты норму, предусмотренную частью 11 статьи 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе), отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Эта норма запрещает повышать ставки по потребительским кредитам более чем на одну треть по сравнению с среднерыночным значением полной стоимости потребительского кредита (займа), которое ежеквартально рассчитывается ЦБ.

Поправка позволит противодействовать недобросовестным кредиторам, которые устанавливают процентные ставки по договорам кредита (займа), существенно превышающие среднерыночное значение, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Разработанный правительством законопроект также предусматривает введение запрета навязывать приобретение за отдельную плату дополнительных услуг, без которых потребительские кредиты отказываются выдавать.

«В случае нарушения права заемщика на свободный выбор услуг кредитор обязан выплатить заемщику компенсацию в двукратном размере произведенных им затрат по оплате дополнительных услуг», — говорится в законопроекте.

Законопроект также запрещает навязывать договор страхования «на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей» по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года.

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