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17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.

Источник: Reuters

Заявление подписали, в частности, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Как сказано в заявлении, мера необходима для сохранения доступности социально значимых товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии COVID-19. Перечень возможных получателей государственных кредитов при этом предлагается расширить на потребителей, потерявших доход в связи с ограничениями из-за пандемии.

Если к нуждающимся будут отнесены 10 млн человек, а размер поддержки будет в среднем 10 тыс. руб. в месяц, то с мая до конца года на это потребуется 800 млрд руб., подсчитали авторы заявления.

Это не только поддержит потребителей, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса, говорится в заявлении ассоциации.

О том, что государство должно оказать прямую финансовую помощь населению на фоне кризиса, уже заявила группа российских экономистов, включая бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко и профессора экономики парижской Sciences Po Сергея Гуриева. Как отмечал Гуриев, это могут быть прямые выплаты, субсидии на оплату ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. С учетом субсидий на выплату зарплат и аренду малому бизнесу, говорит он, меры поддержки потребуют 6−10 трлн руб. за два-три месяца.

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