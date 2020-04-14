Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении.
Согласно нему, работодатель не может отказаться выплачивать зарплату, ссылаясь на
Работодатель также не может урезать зарплату
В сообщении также подчеркивается, что работодатель не может по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. Такой отпуск возможен только по соглашению сторон. Работник также может отказаться от переноса своего отпуска на период нерабочих дней, если работодатель просит об этом.
«До 30 апреля для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров», — уточняется в сообщении.
При переводе сотрудников на удаленку должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, издан приказ. С этим приказом должны быть ознакомлены все сотрудники, которые переходят на удаленную работу. Работодатель также должен получить их согласие, добавляется в сообщении.