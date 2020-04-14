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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Работодатель не может отказаться выплачивать зарплату, ссылаясь на форс-мажор, а увольнение до 30 апреля для неработающих сотрудников возможно только по инициативе работника, соглашению сторон и в связи с истечением срока трудового договора, сообщается в канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:41 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении.

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Согласно нему, работодатель не может отказаться выплачивать зарплату, ссылаясь на форс-мажор. Не выплачивается зарплата при временной нетрудоспособности, отстранении от работы по вине работника, при длительном прогуле. В других случаях — изменение режима труда, отпуск, простой — вознаграждение выплачивается.

Работодатель также не может урезать зарплату из-за коронавируса для работников организаций, на которых распространяется указ о нерабочих днях. Организации, которые продолжают свою деятельность, могут уменьшить зарплату в период нерабочей недели только по соглашению сторон.

В сообщении также подчеркивается, что работодатель не может по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. Такой отпуск возможен только по соглашению сторон. Работник также может отказаться от переноса своего отпуска на период нерабочих дней, если работодатель просит об этом.

При этом, если отпуск совпадает с нерабочими днями, эти дни не перенесутся на более поздний срок, и отпуск не продлевается.

«До 30 апреля для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров», — уточняется в сообщении.

При переводе сотрудников на удаленку должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, издан приказ. С этим приказом должны быть ознакомлены все сотрудники, которые переходят на удаленную работу. Работодатель также должен получить их согласие, добавляется в сообщении.

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