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01:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes: новые антикризисные меры обойдутся в 1 трлн рублей

Примерная стоимость второго пакета мер поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от пандемии вируса COVID-19, составит 1 трлн руб., сообщил Forbes со ссылкой на источники. Список мер может быть уже представлен в четверг, 16 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:31 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

По информации собеседников издания, на реализацию пакета помощи правительство может выделить почти 520 млрд руб. из бюджета, отдельно 430 млрд руб. пойдет на госгарантии.

Как уточняют источники, общие меры поддержки (более 500 млрд руб.) включают в себя помощь системообразующим предприятиям, компаниям в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности, софинансирование за счет федерального бюджета программ развития регионов, поддержка программ импортозамещения в промышленности, а также снижение суммы обеспечения по госконтрактам.

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Меры социальной поддержки (около 300 млрд руб.) включают в себя выплаты зарплаты организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого, расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям.

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса (более 100 млрд руб.) состоят из предоставления полугодовой отсрочки по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей, расширения перечня пострадавших отраслей и включения в него торговли непродовольственными товарами, а также предоставления торговым центрам отсрочки по уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов на 6 месяцев.

Напомним, в условиях введенных для борьбы с коронавирусом ограничительных мер правительство России разработало меры поддержки населения и экономики. Первый пакет антикризисных мер был представлен в середине марта. Сейчас разрабатывается второй.

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