Страны начали готовиться к возобновлению экономической активности

Пик эпидемии коронавируса в США и многих странах Европы пройден, надеются власти. Хотя в той или иной форме карантин и меры изоляции продолжат действовать до начала или даже до конца мая, чиновники и бизнес активно готовятся к возобновлению экономической деятельности. Все признают, что процесс этот будет постепенным, а новые
МВФ и Всемирный банк на днях призвали к международной координации действий на новом этапе борьбы с кризисом.
Еврокомиссия готовит общеевропейский рамочный план по снятию ограничений, который будет представлен на следующей неделе, сообщила Financial Times со ссылкой на проект документа. Члены ЕС должны как минимум заблаговременно предупредить другие страны и комиссию об отмене мер и учесть их мнение, «важно обеспечить единcтво подхода и действий», говорится в документе.
В США 13 апреля губернаторы 10 штатов — семь на
Правда, президент Дональд Трамп заявил на
Президент высказал надежду на возобновление работы экономики с 1 мая. Его экономический советник Ларри Кудлоу заявил в интервью Politico, что это может произойти в ближайшие
Некоторые страны начинают возвращаться к нормальной жизни. Например, Австрия, Дания, Чехия и Польша отменят некоторые ограничения уже в апреле.
Если в Западной Европе и США власти медлили с введением ограничительных мер, когда эпидемия уже началась, то страны Восточной Европы прибегли к ним сразу, получив первые данные о зараженных на своей территории. «Мы были уверены, что наши больницы не справятся с ситуацией, поэтому нужно было действовать быстро», — объяснил WSJ министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Худшее позади, заявил он уже 8 апреля. Сейчас в Чехии 6059 случаев заражения и 147 умерших, в Польше — 7049 и 251 соответственно, по данным Университета Джона Хопкинса.
Страны региона первыми на Западе выходят из изоляции. Чехия начала смягчать меры неделю назад, разрешив открывать магазины и теннисные корты. Бары и ночные клубы, вероятно, не будут открыты до лета, но рестораны могут начать работать в дневное время уже в мае, заявил Войтех.
Автомобильные заводы в Словакии открылись на прошлой неделе, Польша смягчает карантин на этой.
Даже в Испании, которая находится на втором месте в мире по числу заражений, в понедельник начали работать некоторые компании, включая строительные, деятельность которых не считается критически важной. Их сотрудники должны измерять температуру и ходить в масках, отмечает Reuters. Но многие предприятия
Италия и Франция, которые тоже входят в число лидеров по количеству заболевших и умерших, продлили режим всеобщей самоизоляции до 4 мая и 11 мая соответственно. Во Франции после этой даты постепенно начнут открываться детские сады и школы, заявил в понедельник президент Эмманюэль Макрон, но университеты, бары, рестораны и кинотеатры
Надежда возродилась, но ничего нельзя гарантировать. Эпидемия пока не побеждена. Чем строже мы следуем правилам, тем больше жизней спасем.
Судить о риске новой волны пандемии Запад может на примере стран Азии, которые раньше замедлили распространение вируса и смягчили ограничения. Например, в Сингапуре, где были закрыты места массового скопления людей, но не было карантина, до начала апреля было менее 1000 заболевших, а в последующие две недели их количество почти утроилось. Поэтому с 7 апреля в Сингапуре прекратили работу школы и компании, и эти ограничения будут действовать до 4 мая.
Китай первым вышел из режима изоляции, многие предприятия возобновили работу, и последние данные об экономической активности нравятся участникам рынков.
Так, во вторник Китай сообщил, что экспорт в марте сократился на 6,6% по сравнению с мартом 2019 г., а импорт — менее чем на 1%; аналитики, опрошенные Reuters, ожидали падения на 14 и 9,5% соответственно. На этой новости многие фондовые индексы в Азии и Европе выросли на 1−2%, курс доллара снизился.
Однако в последние дни в Китае выросло и число заболевших. По информации властей, это в основном импортированные случаи: в понедельник из 89 человек, чьи тесты на коронавирус оказались положительными, 86 подхватили его за пределами страны.
«В нашем базовом сценарии карантинные меры начинают смягчаться во всех странах к концу этого квартала. Если приняты эффективные меры по поддержке бизнеса, производство и инвестиции возобновляются, будет
Михаил Оверченко, Алексей Невельский