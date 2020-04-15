В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки

По его словам, эту идею можно расценить, как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен.
В любой магазин зайдите — нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах.
Ярослав Ниловглава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике
Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям.
Свое предложение они обосновывают необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса и вызванного им кризиса.
Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия. Однако тогда, в отличие от нынешнего предложения, карточки не исключали необходимости оплачивать покупку и служили лишь для подтверждения права ее совершения.