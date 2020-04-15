Климат остается неделовым

Хотя денежные власти не прогнозируют сильных экономических потрясений в России в текущем году, опережающие индикаторы продолжают фиксировать ухудшение текущей ситуации. За две прошедшие недели карантина экономическая активность снизилась на 11,4%, в трети компаний говорят о рисках банкротства, и все большая часть опрошенных вынужденно сокращает занятость и зарплатный фонд. Текущие данные опросов предприятий свидетельствуют о снижении реальных зарплат на 12% и росте безработицы до 12,1% в 2020 году.
На второй неделе карантина в России среднесуточный уровень экономической активности продолжает снижаться двузначными темпами. По оценке ЦМАКП (.pdf), c 30 марта по 12 апреля снижение электропотребления к уровню «недели до карантина» составило 7,9%, что соответствует падению среднесуточной экономической активности на 11,4%, а с 6 апреля по 12 апреля — на 10,7% (с поправкой на температуру и потребление домохозяйств). Аналитики Центра развития ВШЭ в опубликованных вчера комментариях (.pdf) к своему ежедневному экономическому стресс-индексу (DESI) отмечают, что помимо энергопотребления ухудшается ситуация в сфере железнодорожных внутрироссийских грузоперевозок: с 6 по 12 апреля их объем оказался на 6,4% ниже, чем год назад, что также указывает на падение экономической активности.
Третья волна (с 6 по 10 апреля) опроса свыше 1,3 тыс. российских компаний из всех отраслей экономики Центра стратегических разработок (ЦСР) подтверждает новое ухудшение делового климата и рост неопределенности.
Так, за неделю доля компаний, переводящих сотрудников на дистанционную работу с сокращением заработной платы, выросла до 38% с 26%.
Оправдываются ожидания компаний о том, что большинству придется оптимизировать фонд оплаты труда — в частности, сокращать заработные платы, численность сотрудников, вводить дистанционную работу с сокращением заработной платы.
Лора Накоряковадиректор центра социально-экономических исследований ЦСР
На сегодняшний день о риске обанкротиться заявили 30% респондентов центра против 28% на первой неделе апреля.
Наибольший прирост предбанкротных настроений замечен в отрасли «Здравоохранение и фармацевтика» (с 18% до 26%) и «Энергетика и ресурсы» (с 13% до 24%). Улучшилась же ситуация лишь в отрасли «Транспортировка и хранение» (с 31% до 27%). На основании данных опросов аналитики ЦСР рассчитали, что в 2020 году реальная заработная плата может сократиться на 12% (напомним, в 2015 году ее снижение составило 9%), но динамика будет существенно отличаться по отраслям (см. таблицу). При этом уровень безработицы подскочит до 12,1%, а количество безработных увеличится до 9,1 млн человек — максимальные потери в зарплатах и занятости прогнозируются в финансовом секторе.
Для поддержки рынка труда РФ необходимо увеличить субсидии компаниям и выплаты безработным. На этом фоне экономисты Центра развития ВШЭ считают стабилизацию, произошедшую на прошлой неделе на финансовых рынках, вероятным «затишьем перед бурей»: