«Закон Яровой» готовят к карантину

В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой». Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос
Правительство может облегчить требования по хранению трафика для исполнения «закона Яровой», следует из проекта поручений (есть у «Ъ»), разработанного Минкомсвязью на основе предложений отрасли. По данным собеседников «Ъ», они готовились на базе комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В частности, предлагается отложить на два года ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% и исключить из расчета емкости видеосервисы, поскольку
Согласно «закону Яровой», с 1 июля 2018 года операторы должны хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. На исполнение закона ежегодно приходится 10−20% капитальных затрат операторов, оценивают в PwС. Сами операторы ранее оценивали свои затраты в десятки миллиардов рублей: МТС сообщала о потенциальных 50 млрд руб. в течение пяти лет, «МегаФон» — о 40 млрд руб., «Вымпелком» — о 45 млрд руб.
Сейчас общий объем платежей операторов за пользование частотами составляет около 20 млрд руб. в год, оценивает партнер AC&M Михаил Алексеев. Речь идет также о снижении до 14% взносов в фонды страхования до конца 2020 года и обеспечении операторов льготным кредитованием. Госдуме могут рекомендовать принятие законопроектов о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, следует из проекта предложений.
В «МегаФоне» заявили «Ъ», что «полностью солидарны с РСПП в том, что в текущих экономических условиях операторам связи необходимо существенное сокращение или временное освобождение от расходов на выполнение регуляторных обязательств». Это не потребует затрат федерального бюджета, но позволит операторам высвободить существенные средства, которые они смогут направить на поддержание стабильной работы сети, что необходимо для функционирования экстренных служб, государственных институтов, городской инфраструктуры и частного бизнеса, подчеркнули в компании.
Сейчас интернет и голосовая связь стали единственными способами коммуникации и ведения бизнеса, добавили в «Ростелекоме». По мнению представителя компании, обсуждаемые меры позволят «частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля». В условиях пандемии важно не допустить снижения пропускной способности сетей, в том числе для экстренных служб, говорят в Tele2. В «Вымпелкоме» «приветствуют подход» Минкомсвязи. МТС и «ЭР-Телеком» отказались от комментариев.
Сейчас трафик и нагрузка на инфраструктуру существенно растут, соответственно, растут и расходы операторов, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG в России и СНГ Еркожа Акылбек. При этом доходность бизнеса уменьшается, так как в режиме самоизоляции значительно падает число новых подключений, притом что пока еще продолжает снижаться и стоимость тарифов, отмечает он. Еркожа Акылбек полагает, что за счет части капитальных затрат, запланированных на «закон Яровой», операторы смогут сохранить объемы инвестиций в развитие сетей.
Юлия Степанова, Юлия Тишина