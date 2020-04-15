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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки повышают требования к первому взносу по ипотеке

Кредитные организации начали повышать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам, сообщает РБК. Пороговые значения в марте—начале апреля изменили шесть банков из топ-30, следует из статистики Frank RG.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:55 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

В марте начали повышать минимальный порог первого взноса банки «Открытие», Росбанк и Совкомбанк.

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Так, «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 п. п., до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье. Росбанк изменил пороговый размер взноса по кредитам под залог имеющегося жилья и по ссудам на покупку квартиры, доли в ней или комнаты, он вырос на 5 п. п., до 35% и 15% соответственно; первоначальный взнос по кредитам на готовые дома вырос на 10 п. п. (до 35%).

Банк «Юникредит» с апреля поднял размер первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке, а также по кредитам на новостройки (15 п. п. и 10 п. п. соответственно). В Альфа-банке первоначальный взнос вырос до 20%, в Промсвязьбанке — до 15%. Последний также перестал выдавать ипотеку без первоначального взноса. Россельхозбанк перестал выдавать ссуды на готовые дома с взносом в размере 10% от суммы кредита.

Повышение ставок наблюдается на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем правительство собирается ограничить полную стоимость потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой. По мнению участников рынка, это не скажется на классической ипотеке, однако выдача нецелевых кредитов под залог недвижимости может снизиться.

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