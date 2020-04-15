Банки повышают требования к первому взносу по ипотеке

В марте начали повышать минимальный порог первого взноса банки «Открытие», Росбанк и Совкомбанк.
Так, «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 п. п., до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье. Росбанк изменил пороговый размер взноса по кредитам под залог имеющегося жилья и по ссудам на покупку квартиры, доли в ней или комнаты, он вырос на 5 п. п., до 35% и 15% соответственно; первоначальный взнос по кредитам на готовые дома вырос на 10 п. п. (до 35%).
Банк «Юникредит» с апреля поднял размер первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке, а также по кредитам на новостройки (15 п. п. и 10 п. п. соответственно). В
Повышение ставок наблюдается на фоне кризиса, возникшего